Curti: «Sierologici agli insegnanti: perché non li facciamo»

In questi giorni tutti i docenti, di ogni ordine e grado, sono chiamati a effettuare il test sierologico, per verificarne la negatività al momento dell'inizio dell'anno scolastico. Ci si chiede chi debba eseguire i test su questi pazienti. La convenzione prevede che i medici di famiglia siano coinvolti sia su base volontaria. Ma molti di loro hanno già espresso l'intenzione di non aderire. A dare loro voce è Matteo Curti con una lettera aperta alla Gazzetta.

«In questa mia breve riflessione - spiega il dottore - vorrei cercare di trasmettere ai cittadini, e in particolare agli insegnanti, il punto di vista di noi medici di famiglia, la situazione in cui siamo venuti a trovarci, e i motivi che hanno portato, in definitiva, alla mancata adesione a questa campagna di screening sierologico. Innanzitutto vorrei che fosse chiaro che non è la volontà a mancare: il medico di medicina generale è ancora un medico "di famiglia" (e non "di base", nonostante quanto sostenuto da alcuni), e come tale ha l'incarico di prendersi cura dei suoi pazienti in tutti gli aspetti della loro vita, compreso l'ambito professionale».

«Non è quindi una questione di volere o meno fornire un servizio indispensabile per i propri pazienti - prosegue Curti - oltretutto in questo caso appartenenti a una categoria professionale di importanza fondamentale per la nostra società, e verso la quale mi sento di esprimere la mia più profonda stima. A costringerci a non aderire sono questioni di carattere pratico e indipendenti dalla nostra volontà. Innanzitutto la tempistica: la riapertura delle scuole il 15 settembre non è una sorpresa. Allora perché si è aspettato fino all'ultimo per promuovere questa campagna di screening? Nel nostro territorio sono 12.000 gli insegnanti coinvolti: come è possibile pensare di portare a termine questa impresa in tre settimane? Anche gli altri pazienti continuano ad avere bisogno del proprio medico: come è possibile gestire un tale flusso con la già oberata routine ambulatoriale?»

Inoltre, la logistica. «Basta fuoriuscire di poco dai confini provinciali per poter notare come alcune Ausl abbiano provveduto a fornire locali per eseguire i test, con sanificazione periodica degli stessi. In una medicina di famiglia sempre più aggregata, come è la realtà in cui lavoro, se anche si facessero venire i pazienti nei nostri ambulatori, come ci si dovrebbe comportare in caso di test positivo? Dovremmo chiudere tutti gli ambulatori? Chi provvederebbe alla sanificazione? Dove dovrebbero essere fatti attendere i pazienti in attesa del risultato del test? Per queste, ed altre ragioni, siamo stati costretti a non aderire alla campagna di screening, e non ci resta che invitare i nostri pazienti insegnanti a rivolgersi direttamente all'Ausl. Un'occasione, a malincuore, sprecata».