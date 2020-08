Ponte della Fopla, restauro a tempo di record

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI È stato ripristinato a tempo di record il ponte della «Fopla», nei pressi della confluenza fra il torrente Pessola e il Ceno, danneggiato la notte di ferragosto per il distacco di un paramento esterno, ossia di una porzione di muratura sul lato a monte dell’infrastruttura.

Dopo la segnalazione da parte di un privato cittadino, sono scattati i sopralluoghi tecnici del Comune per intervenire tempestivamente per scongiurare una evoluzione dei danni.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, spiega il primo cittadino Giuseppe Restiani, «è stato quello di mantenere aperto il ponte al traffico veicolare utilizzando un senso unico alternato per ridurre la portata dell'infrastruttura a quindici tonnellate».

Gli interventi, effettuati dall’impresa Tanzi Alberto hanno riguardato il tamponamento della parte crollata con l’utilizzo di materiali pietrosi ideali perché l’intervento rispetti l’aspetto estetico originario del manufatto. L’impegno di spesa è stato sostenuto con le risorse comunali di bilancio, per evitare la chiusura di una infrastruttura importante che unisce il territorio varanese con quello di Solignano, utilizzata anche per raggiungere le zone interne del comune di Solignano e gli esercizi commerciali nella val Pessola.

«Il crollo del materiale lapideo dal ponte – prosegue il sindaco – ha rappresentato fonte di preoccupazione sia per il potenziale indebolimento dell'intera struttura, sia per la frequentazione del greto di bagnanti, numerosi in questo periodo di ferie estive». Oggi sarà rimosso il senso unico alternato per la percorrenza del ponte, con il ripristino della viabilità ordinaria.