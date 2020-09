Addio a Romeo Dallamussia, colonna dell'Avis

COLLECCHIO Tutto il paese piange la scomparsa a 83 anni di Romeo Dallamussia. Ha dedicato la propria esistenza al lavoro, alla famiglia, all’impegno per il volontariato nell’Avis, ed è stato un giocatore di bocce di alto livello.

Collecchiese doc, Romeo Dallamussia aveva soltanto 8 anni quando si concluse il secondo conflitto mondiale. In lui erano per questo motivo ancora nitidi i ricordi del tempo in cui, con la famiglia, era sfollato da Collecchio nelle campagne circostanti per sfuggire ai pericoli degli incessanti bombardamenti degli alleati. Faceva infatti parte di quella generazione che, dopo la guerra, si è impegnata nel lavoro, fin da giovane, contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione ed alla crescita del proprio paese, dopo le ristrettezze ed i disastri provocati dal conflitto.

Ancora adolescente, come si usava a quei tempi Romeo iniziò a lavorare nel prosciuttificio di Luigi Tanzi di via Oreste Grassi. l'azienda da cui poi prese il via con l'avvento di Calisto Tanzi alla sua guida, la storia industriale della Parmalat. Per lui i prosciutti non avevano segreti e li sapeva disossare con grande maestria.

Poi, con la crescita dell'azienda e la sua trasformazione da prosciuttifico in Parmalat, passò alle sue dipendenze e vi rimase fino al pensionamento, a metà degli anni Novanta. Negli ultimi tempi, prima del pensionamento, si occupò proprio del reparto affettati che la Parmalat aveva attivato in quegli anni. La famiglia ha costituito con il lavoro l’altro caposaldo della sua vita: nel 1964 ci fu il matrimonio con la moglie Mirella, coronato, poi, dalla nascita delle figlie Nadia e Sonia e dall’arrivo dei nipoti Giacomo e Luca. Romeo era una persona generosa, sempre disponibile che si è a lungo impegnato come donatore e come volontario per l'Avis Collecchio, che ha ricambiato la sua dedizione assegnandogli la medaglia d’oro. Accanto a tutto questo coltivava la sua passione per le bocce. Alla polisportiva “Il Cervo” era molto conosciuto, per anni si è dedicato con passione e slancio al gioco delle bocce dove si è distinto per aver vinto diversi premi e per aver partecipato ai campionati italiani. Anche il calcio lo appassionava. Gli amici lo ricordano come un uomo brillante, dalla battuta pronta, gioviale e disponibile.

«Ci mancheranno la sua simpatia, la sua semplicità, la sua bontà – dicono. Era coinvolgente e si tratteneva spesso a parlare anche con i giovani». I funerali sono in programma per questa mattina alle 10.30, partendo dalle nuove sale del commiato collecchiesi per la chiesa parrocchiale. G.C.Z.