Anche a Parma troppi «catorci» in circolazione

Più di ventimila «catorci» ancora in circolazione a Parma. Per quanto riguarda le Euro 0, la nostra provincia è seconda dietro Piacenza nella classifica delle peggiori. Considerando, invece, le auto Euro 0-1-2-3 a Parma si arriva a 78.791. Ciò significa che più di un'auto su quattro potenzialmente in strada nella nostra provincia ha quindici anni o più di anzianità.

Dai dati ufficiali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019 ed elaborati da Facile.it, nei registri della motorizzazione della regione Emilia-Romagna risultano ancora registrate 186.399 auto Euro 0, un numero corrispondente al 6,37% del totale vetture ad uso privato in circolazione. Nonostante il numero dei veicoli euro 0 sia uno tra i più alti in Italia, bisogna anche sottolineare che l'Emilia-Romagna registra un valore inferiore alla media nazionale (8,4%).

Ecco come sono distribuite in Emilia-Romagna a livello provinciale le auto Euro 0. La «maglia nera», come detto, spetta a Piacenza che, se si prende in esame il rapporto percentuale, con un valore di 7,20% (pari a 13.533 veicoli) risulta essere la provincia dell’Emilia-Romagna con la percentuale più alta di Euro 0 sul totale parco auto registrato. Alle spalle di Piacenza si piazza, invece, la provincia di Parma, dove il 6,84% delle autovetture registrate appartiene alla categoria Euro 0 (20.309). Seguono nella graduatoria le province di Modena (6,77%, 32.330 veicoli), Rimini (6,66%, 14.482) e Ravenna (6,49%, 17.606). Poi Forlì-Cesena, dove il 6,29% delle autovetture fa parte della categoria Euro 0 (16.584 auto private) e Reggio Emilia (6,10%, 21.537). Chiudono la graduatoria regionale Ferrara (5,95%, 13.772 autovetture) e Bologna, che con un valore di 5,79% risulta essere l’area dell’Emilia-Romagna con la percentuale più bassa di veicoli Euro 0 sul totale parco auto registrato (36.246 autovetture).

Bologna, considerando il valore assoluto, è però la provincia con più auto Euro 0 ancora iscritte nei registri della motorizzazione.

Parma, invece, se si contano non solo le auto Euro 0, ma anche quelle Euro 1-2-3, si trova a metà classifica. Queste classi di veicoli presenti nell’Archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione registrate nella regione sono ancora 767.719.

Se è vero che tra questi potrebbero esserci mezzi sì iscritti ma, di fatto, non più circolanti, preoccupa comunque sapere che il 26% delle auto potenzialmente in strada in Emilia-Romagna ha quindici anni o più di anzianità, considerando che le vetture Euro 3 sono uscite di produzione nel 2005 e quelle Euro 0 addirittura nel 1992.

Tornando alla «classifica» regionale al primo posto c'è la provincia di Ravenna dove il 28,17% delle autovetture appartiene ad una categoria inferiore a quella Euro 4.

Seguono Piacenza (27,92%), Rimini (27,88%), Forlì-Cesena (27,56%) e Ferrara (27,18%).

Parma (78.791 veicoli e 26,55%) è invece sesta. Poi, Modena (26,38%), Reggio Emilia (25,85%) e Bologna (23,38%).

Va ricordato, infine, che dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto dell’Emilia-Romagna che non gode di ottima salute. r.c.