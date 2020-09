Bonassi chiude e rilancia: «Lavorerò nel più grande gruppo italiano»

Luca Bonassi, dal '94 titolare di Bonassi Punto Bagno, in via Lanfranco, abbassa la saracinesca e lo fa ringraziando in una lettera aperta sul nostro quotidiano tutte le persone che, in questi anni di attività, l’hanno supportato aiutandolo a crescere. «Il mio grazie più grande va ai miei genitori Anna e Franco, pilastri della ditta Benassi che dal nulla, tanto tempo fa, in via Pasini, hanno aperto il primo punto vendita, portando il nostro cognome ad essere un’istituzione nell’arredo bagno a Parma e provincia».

Bonassi rivela che gli anni trascorsi nel suo negozio sono stati particolarmente belli e ricchi di soddisfazione. «Ho conosciuto tanta gente, persone meravigliose che oltre ad essere stati clienti sono diventati amici. Credo che ad averci regalato tante soddisfazioni sia stata la qualità dei nostri prodotti e la serietà sul lavoro che mai è venuta a mancare». Ma Bonassi ringrazia anche la moglie Clara, che ha sempre lavorato con lui, e i diversi dipendenti che si sono alternati negli anni. «Senza i quali la mia crescita non sarebbe stata possibile», sottolinea.

Per Bonassi, ora, è venuto il momento di cambiare. «Voglio sottolineare che non chiudo per fallimento o a causa del Covid, ma perché ho avuto un’importante occasione di crescita. Rimarrò nel settore: andrò a lavorare nel gruppo più grande d’Italia nel campo della termoidraulica e dell'arredo bagno - spiega -. Mi aspetta una nuova esperienza di vita che affronterò con la stessa passione ed energia che ho messo in questi anni di lavoro in negozio». I.Sp.