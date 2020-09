Coltaro, ladri in due villette

Sono entrati in azione in pieno giorno, senza alcun timore di essere visti e scoperti. Sono i ladri che hanno colpito domenica pomeriggio, intorno all’ora di pranzo, in una villetta di via Padana a Coltaro di Sissa Trecasali e che probabilmente la sera prima si erano introdotti all’interno di un’altra abitazione della via.

Per loro stesso modus operandi - hanno sfondato le porte - con un magro bottino: solo un po’ di bigiotteria. Il primo furto è stato scoperto domenica pomeriggio, intorno alle 14. I ladri hanno forzato la porta esterna, in vetro, e poi quella interna, in legno, di una villetta che si trova nelle vicinanze dell’argine maestro del fiume Po approfittando dell’assenza dei padroni di casa.

Una volta dentro l’abitazione sono saliti al primo piano dove hanno messo a soqquadro la camera da letto aprendo armadi e cassetti, ma riuscendo a trovare solo la bigiotteria. Ieri poi un’altra amara scoperta visto che i ladri, probabilmente nella serata di sabato, si sono introdotti all’interno di un’altra casa della via, attualmente non abitata. Ma anche in quel caso bottino magro. Indagano i carabinieri di Sissa Trecasali.

r.c.