In quarantena o in isolamento? «Vietato» scegliere il sindaco

Gli elettori di Fontevivo, Soragna, Varano Melegari, Pellegrino Parmense e Palanzano che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario non potranno scegliere il nuovo sindaco del proprio Comune, ma votare soltanto per il referendum sul taglio dei parlamentari. La perdita, seppure parziale, del diritto di voto è legata alle contorte misure anti-contagio previste dal decreto legge per l’election day di domenica 20 e lunedì 21 settembre che, sul nostro territorio, accorpa amministrative e referendum. Il provvedimento stabilisce che soltanto nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid (nel caso della nostra provincia solo l’ospedale Maggiore) si possano costituire sezioni elettorali ospedaliere, ossia quelle abilitate anche alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in quarantena o isolamento fiduciario per il coronavirus. Questo significa che presidente e scrutatori delle sezioni attivate all’interno del Maggiore, dovranno girare in lungo e in largo per tutta la provincia per raccogliere i voti di chi non può uscire da casa propria. Attualmente si tratta di ben 500 persone tra chi è in quarantena e chi in isolamento fiduciario. Non solo.

«Il Comune di Parma potrà gestire soltanto il voto per il referendum e non quelli per le amministrative dei singoli Comuni - sottolinea il vicesindaco Marco Bosi -. Di conseguenza, chi dovrà ricorrere al voto domiciliare perderà il diritto di votare per le comunali».

La gestione dei voti domiciliari si preannuncia estremamente complessa per la macchina comunale. «Normalmente c’è un numero ridotto di seggi ospedalieri riservati ai ricoverati e alle persone che chiedono il voto domiciliare rispetto ai 204 totali del territorio comunale - spiega Bosi -. Stavolta, invece, dovendo farci carico del voto domiciliare delle persone che risiedono in tutti i comuni della provincia, allestiremo altri seggi speciali Covid».

Al momento non è ancora chiaro se il presidente e gli scrutatori dei seggi speciali potranno raccogliere più voti prima di fare ritorno al Maggiore. «Il rischio - precisa Bosi - è che ci si debba recare appositamente a Monchio o a Santa Maria del Taro per raccogliere un solo voto e perdere almeno 2-3 ore di viaggio. Senza contare i tempi legati alla vestizione e igienizzazione degli scrutatori e del presidente». La speranza è che le persone in quarantena e in isolamento fiduciario possano calare sensibilmente nei prossimi giorni.

Gli aventi diritto dovranno far pervenire - tra il decimo ed il quinto giorno precedente le consultazioni - al sindaco del Comune di residenza una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto nel proprio domicilio e un certificato che indichi la condizione di contagiato. «Se anche chiedessero di votare in cento - osserva il vicesindaco - servirebbero almeno 7-8 seggi speciali e oltre 20 persone impegnate per la raccolta dei voti. Domani (oggi, ndr) avremo una riunione con i vertici del Maggiore, perché la questione ci preoccupa molto».

Per evitare rischi, così come previsto dal decreto, «abbiamo deciso di nominare in forma diretta scrutatori e presidenti dei seggi ospedalieri tra il personale sanitario e i volontari della Protezione civile - aggiunge Bosi -. Si tratta infatti di figure già abituate a seguire determinati standard di sicurezza anti-contagio».

Incomprensibile invece, secondo Bosi, la scelta di fissare il referendum una settimana dopo l’inizio della scuola, bloccando fin da subito l’attività didattica. «Sarebbe stato più saggio prevedere il referendum il 14-15 settembre e riaprire le scuole i giorni successivi - rimarca -. Ora invece gli alunni delle scuole che ospitano seggi, subito dopo il ritorno in classe, dovranno rimanere a casa lunedì 21 e martedì 22 settembre per consentire le operazioni di voto e le attività di sanificazione precedenti e conseguenti alla votazione».