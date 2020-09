Tutti in coda aspettando il tampone

GIOVANNA PAVESI

Dopo che è stata scoperta la positività dei due giovani clienti del bar Cafè La Fortezza al Covid-19, l’Azienda Usl ha chiesto a chi avesse frequentato il locale nello stesso momento di presentarsi in via Vasari: l'appuntamento era fissato per ieri mattina dalle 12.30 alle 13.30, per un test drive-through.

Ebbene, in quanti si sono presentati? Quasi 200 avvento-

ri del locale (i tamponi effettuati sono stati 181), che si sono aggiunti a chi si sottoponeva all’esame su appuntamento.

Già in tarda mattinata le auto in fila erano tante e con l’aumentare del flusso, in poco più di un’ora, la coda ha raggiunto l’inizio di ponte Europa. Qualcuno ha raggiunto la postazione a piedi e altri sono scesi dai veicoli.

«Ho atteso un’ora e mezza, con mio figlio di 11 mesi, che non ho voluto lasciare ai miei genitori per timore del contagio», racconta una mamma 30enne, l’ultima ad accedere con l’auto, che lamenta diverse difficoltà.

In generale, il tampone non spaventa quasi nessuno dei presenti, più annoiati dalla (lunga) sosta che preoccupati per l’esito.

«Ho più timore per i miei genitori che per me stesso», dice un 19enne, mentre sfoglia i suoi appunti universitari. «Sto bene e non ho sintomi, ma per tutelare mio padre 74enne, in casa, ho tenuto mascherina e distanziamento. Se la stessa cosa fosse successa a marzo, ammetto che avrei avuto più paura, ma ora che ci sono meno morti, tutto è più sotto controllo», conferma un 22enne.

«Siccome la maggior parte dei contagiati ora è asintomatica, faccio il tampone per dovere verso il prossimo. Da quando ho saputo la notizia, ho evitato di frequentare persone», racconta un 34enne. «Al locale, che era pieno, sono stato domenica a fare un aperitivo. Quest’anno avevo deciso di non fare le ferie per non prendere il virus e invece eccomi qua», spiega un uomo a bordo della sua jeep. Nella lunga carovana di auto ferme, una 38enne di Palermo, che si trova a Parma per un periodo di vacanza, racconta di aver scoperto per caso, sui social, di essere coinvolta: «Sono venuta a trovare mia sorella. Nella vita faccio la cameriera e ho chiamato subito al lavoro perché fino ai risultati non posso garantire il rientro. Inoltre i miei genitori sono anziani e aspetto di sapere di essere negativa per tornare a casa».

Alle Fiere di Parma, dove dalle 14 alle 17.30 di ieri sono stati effettuati mille tamponi e dove erano attesi i rientrati da Spagna, Grecia, Malta, Croazia e Sardegna (gli unici non obbligati a presentarsi), lo scenario è completamente diverso: il piazzale è quasi vuoto, le macchine arrivano a ondate, nessuno ha atteso il proprio turno per più di dieci minuti e l’andamento degli esami è stato più lineare.

«Nessuno si è presentato agitato. La nostra tranquillità e lo spazio ampio e senza ressa hanno sicuramente evitato il panico e il disagio che c’è stato, invece, in via Vasari», conferma un infermiere mentre sistema nella scatola l’ultimo campione.

Le postazioni per i test, nell’area, sono otto e il personale sanitario riesce a effettuare un tampone al minuto. «Ringrazio Fiere di Parma per la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa, che è andata bene», conferma Emilio Cammi, direttore del servizio infermieristico-tecnico dell’Ausl. Come in via Vasari, i risultati, previsti tra le 24 e le 48 ore, sono comunicati in due modalità: una telefonata ai positivi, ai quali vengono impartite istruzioni particolari, e un sms a chi risulta negativo.