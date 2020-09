Addio a Medardo Marcotti, fondatore della Mar di Chiozzola

ISABELLA SPAGNOLI

E’ stato un imprenditore innovativo, capace di crescere e di affermarsi nel lavoro diventando esempio per molte aziende, Medardo Marcotti, fondatore, insieme al fratello Germano, dell’azienda industriale chimica Mar in località Chiozzola (Sorbolo). Ora che si è spento, causa una malattia fulminante che l’ha strappato alla vita in pochi giorni, Marcotti, viene ricordato dalla figlia Antonella che racconta che uomo meraviglioso fosse il suo papà. «E’ stato il pilastro della famiglia per tutta la sua vita. Lavoratore instancabile, ligio al dovere, non si lamentava mai della fatica - spiega -. Era una roccia. Forte, attivo, empatico, era una persona molto socievole. Noto a tutti per la sua simpatia, era circondato da amici, anche molto più giovani di lui, con i quali trascorreva bei momenti al di fuori del lavoro. La passione più grande di mio padre? La caccia. Da una vita prendeva i suoi cani e andava per i campi a cacciare con il suo gruppo storico di amici. Era l’hobby che amava di più. Per il resto è sempre stato tutto lavoro e famiglia».

Antonella e il fratello Amilcare sottolineano come il padre abbia vissuto la sua vita fino in fondo, assaporando ogni attimo. Unito in matrimonio con la sua adorata Ilva, con la quale era sposato da 54 anni, era nonno di Alessia e Beatrice, le sue gioie, alle quali aveva dedicato tutto il tempo possibile. «Ha cresciuto le bambine con immenso amore. Siamo stati fortunati perché abitavamo tutti nella stessa casa e ogni momento era buono per trascorrerlo con loro - aggiunge Antonella -. Non ci sembra vero pensare che non ci sia più: fino a lunedì era in ditta e adesso dobbiamo farci una ragione della sua improvvisa e devastante perdita».

Distrutto dal dolore è anche il fratello Germano che ricorda: «Nel 1964, in borgo Bosazza abbiamo fatto nascere la "Fratelli Marconi". Da un piccolo laboratorio di imbottigliamento e confezionamento di prodotti per la casa siamo diventati un’impresa per il commercio dei prodotti chimici. Dopo una parentesi nella zona del Cornocchio ci siamo trasferiti nel ‘78 nella zona industriale di Sorbolo dove ci troviamo attualmente. La nostra azienda è sempre stata a conduzione familiare e credo che questa sia stata la nostra forza», spiega il signor Germano che ricorda come suo fratello fosse sempre il primo ad arrivare al lavoro e l’ultimo ad andarsene. «Era una persona luminosa, un lavoratore instancabile e un bravissimo marito e padre. La sua gioia era che suo figlio Amilcare con la moglie Raffaella e il mio Roberto con la moglie Stefania lavorassero in azienda. Eravamo una sola grande e unita famiglia, impegnata per gli stessi obiettivi. Medardo ci mancherà moltissimo». I funerali si svolgeranno, oggi, con partenza alle 9,45 dall’ospedale Maggiore per la chiesa di san Patrizio indi al Tempio di Valera.