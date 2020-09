Busseto, in piazza Verdi multe da 400 euro

BUSSETO Cori da stadio e fumogeni sotto al monumento al maestro Giuseppe Verdi. Per i partecipanti 400 euro di sanzione per aver creato un assembramento, in questo periodo come noto non consentito. E’ successo l’altra sera a Busseto quando una trentina di giovani hanno dato vita a questa festa improvvisata, passata tutt’altro che inosservata, visti appunto i cori, gli schiamazzi e la presenza anche di alcuni fumogeni: oltretutto in pieno centro, a due passi dalla statua bronzea del Cigno. L’hanno notata tanti bussetani ed anche i carabinieri della locale stazione, prontamente intervenuti.

Alla vista dei militari alcuni dei presenti si sono velocemente dileguati, altri che invece sono stati fermati hanno riferito che stavano semplicemente festeggiando un compleanno. Cosa che, in questo periodo storico, in quel modo, non è consentita. Dei circa trenta presenti, alla fine, i carabinieri di Busseto sono riusciti a fermarne e ad identificarne una quindicina. Per ciascuno di loro, per non aver rispettato le norme antiassembramento in vigore, è scattata una contravvenzione di 400 euro. Al momento sono tra l’altro in corso ulteriori accertamenti e verifiche, volti a individuare anche gli altri presenti, molti dei quali, da quanto appurato, non indossavano nemmeno la mascherina. I carabinieri in questi giorni stanno procedendo a una serie di servizi mirati, volti a garantire il rispetto delle norme in vigore. Anche a fronte del fatto che la curva dei contagi ha subito, a livello nazionale, un incremento, i diversi servizi hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute di tutti.

