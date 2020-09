Cimitero di Rusino, il magazzino nella cappella

TIZZANO Una cappella che ospita degli avelli che viene utilizzata anche come magazzino. A mettere in luce la situazione del cimitero di Rusino, frazione di Tizzano, è Paolo Salamoni, originario della zona. Nel piccolo cimitero sul monte Fuso riposa infatti la mamma Gina Orsi, mancata il primo gennaio.

Il figlio, che abita nella Bergamasca, in una delle zone più colpite dall’emergenza coronavirus, per diversi mesi non ha potuto far visita alla tomba della madre. L’ultima risale a febbraio, nello stesso weekend in cui a Codogno si registrava il primo caso di Covid-19. Poi il lockdown.

Una volta avuta la possibilità di tornare a Rusino, l’uomo ha riscontrato una situazione che ritiene non consona per un cimitero. «Il camposanto è piccolo e per ricavare nuovi posti e assecondare le esigenze sono stati creati degli avelli per le urne all’interno di una cappella - ha spiegato Salamoni -. Nel pavimento della struttura si trova la botola dell’ossario. All’interno però ho trovato scope, palette, fiori secchi abbandonati per terra. E poi del marmo proveniente dall’ex altare della chiesa. Sembra un magazzino. Ho fatto presente la situazione a inizio luglio, ma non mi sembra sia cambiato qualcosa. Non voglio fare polemiche, vorrei solo che mia madre riposasse in pace in un luogo consono. Basterebbe togliere dalla vista il materiale, mettere un armadio come ricovero per le attrezzature».

Chiamato a rispondere sulla vicenda, il sindaco di Tizzano Amilcare Bodria ha assicurato. «Ho già parlato con i nostri operai che domani (oggi per chi legge ndr) interverranno a rimuovere tutta l’attrezzatura presente – spiega -. Nella cappella era inoltre presente del materiale che appartiene ad un privato e anche questo verrà spostato e portato in un magazzino e se richiesto verrà restituito».

m.c.p.