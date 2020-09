Le educatrici del nido comunale? Tutte della coop. E scoppia la polemica

FELINO Vecchia scuola, nuove insegnanti. Almeno per i bimbi di due sezioni dell’asilo nido intercomunale «La rondine» di via Togliatti, che al rientro troveranno altre educatrici. Così le amministrazioni di Felino e Sala Baganza «cedono il passo» alla cooperativa Proges, già da tempo impegnata all’interno della scuola, oggi a tutti gli effetti unico soggetto che si fa carico della gestione. A mancare all’appello saranno quattro maestre, che manterranno la loro occupazione di dipendenti comunali e verranno impiegate in altri servizi.

Una vicenda che ha provocato scompiglio fin dalla prima ora: ad aprile, infatti, Cgil, Cisl e Uil avevano sollevato la questione, ma alle richieste di chiarimento i due primi cittadini avevano invitato alla calma. Prematuro parlare di questa operazione, avevano risposto i sindaci Elisa Leoni e Aldo Spina, la priorità era l’uscita dal Covid. Subito dopo il lockdown, le sigle sindacali avevano invocato lo stop della procedura per evitare ulteriori traumi al sistema educativo già fortemente compromesso dalla pandemia.

Ieri l’ultimo atto. A tornare sulla partita è stata la Fp Cgil con una nota stampa al vetriolo: «Abbiamo sempre combattuto questa scelta, indicando strade alternative che avessero come obiettivo quello di rilanciare e potenziare un servizio così importante per la comunità come il nido. Tutto mantenendo l’intera gestione pubblica. Le amministrazioni hanno scelto la via dell’abbandono della gestione diretta, anche in un contesto regionale in cui le reinternalizzazioni dei servizi, soprattutto quelli educativi, sono indicazioni importanti nelle direttive in materia. Rileviamo un ulteriore restringimento del perimetro pubblico di gestione che, di fatto, toglie agli enti locali gestioni fondamentali».

Sulla questione Leoni e Spina hanno preferito non commentare: «I genitori sono già stati informati e sono in calendario riunioni con i diretti interessati».

C.P.