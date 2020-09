Ripartenza, regole anti-covid per bimbi e insegnanti

LUCA MOLINARI

Centonovanta giorni dopo la chiusura di nidi e scuole dell’infanzia per l’emergenza Covid – avvenuta il 24 febbraio – ieri (martedì) mattina alle 7,30 gli asili cittadini hanno riaperto i battenti.

LE NUOVE REGOLE

Le regole per accedere in sicurezza sono precise e stringenti: le ha illustrate Ines Seletti, assessore alla Scuola, presente ieri al momento dell’apertura del nido Il Mappamondo (zona via Casa Bianca) e quindi alla scuola dell’infanzia Locomotiva di via Malvisi (quartiere Montanara). «Intanto ha spiegato - per evitare assembramenti è stato allungato l’orario di ingresso, ora possibile dalle 7,30 alle 9».

RIPARTENZA «SOLO» PER 2500

In questi primi giorni di ripartenza sono tornati a scuola “soltanto” i 2.500 bambini che già frequentavano nidi e scuole dell’infanzia negli anni scorsi. I nuovi inserimenti invece – che porteranno gli iscritti a quota 4mila – partiranno la prossima settimana e termineranno nel mese di ottobre.

LA TEMPERATURA

A tutti i bimbi, all’ingresso, viene misurata la temperatura corporea con un termoscanner. Si può entrare soltanto se è sotto i 37,5°. Un solo genitore può accompagnare il bambino nel triage, dove avviene la misurazione della temperatura, poi consegna il piccolo all’ingresso della sezione e per il tempo strettamente necessario. L’ingresso in struttura deve avvenire tassativamente entro le 9 in punto, perché subito dopo vengono igienizzate le zone che portano alle sezioni.

SEZIONI «BOLLA»

Ogni sezione è considerata una sorta di «bolla» dalla quale il bambino (e il personale) non può mai uscire, evitando qualsiasi tipo di interazione con le altre sezioni. Tutte le “bolle” hanno sempre lo stesso personale, per limitare i rischi di contagio.

INSERIMENTI: COME AVVIENE

Anche gli inserimenti avverranno seguendo un preciso protocollo. Ogni bambino e il genitore accompagnatore, una volta misurata la febbre a entrambi all’ingresso, potranno entrare in una porzione di sezione dedicata all’inserimento, che sarà poi igienizzata ogni giorno.

NO INGRESSI SCAGLIONATI

«Per ora non abbiamo previsto ingressi scaglionati perché abbiamo preferito allungare l’orario in cui è possibile accedere alla scuola la mattina» ha detto la Seletti. «Sono molto soddisfatta di questa riapertura – ha proseguito – ringrazio il personale dei servizi educativi per la professionalità e dedizione dimostrata. Il mio “grazie” va anche i genitori per aver rispettato, in questo primo giorno, le indicazioni e i percorsi che abbiamo previsto per evitare i contagi».

GLI SPAZI ESTERNI

«C’è grande voglia di ripartire, seppur nel rispetto delle regole – ha dichiarato Rosaria Preglioni, insegnante della scuola dell’infanzia Locomotiva – Quest’anno utilizzeremo al meglio tutti gli spazi dell’asilo, sia quelli interni che esterni, anche nei mesi freddi». Diletta Galli, insegnante del nido Fiocco di Neve (via Pini), ha sottolineato: «E’ stato molto emozionante rivedere i bambini e ripartire con il lavoro, seppur con tutti gli accorgimenti del caso. Le prime settimane serviranno per rodarsi».

GENITORI EMOZIONATI

Daniela Erdas è la mamma di una bimba di cinque anni della scuola dell’infanzia Locomotiva. «La più emozionata e preoccupata ero io – ha osservato –. Per mia figlia e gli altri bimbi è stato un ritorno alla normalità. L’ingresso è avvenuto senza assembramenti e con grande attenzione. Il Comune ha ben strutturato il rientro, speriamo soltanto che non aumentino troppo i contagi».