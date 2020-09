Trentenne rapinato da una baby gang

Paura l'altra sera in centro. Un giovane sui trent'anni stava passeggiando in borgo del Parmigianino con alcuni amici quando è stato rapinato. All'improvviso infatti si sono avvicinati due stranieri che lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare il telefono. Al giovane non è rimasto altro che chiamare la polizia. E ora la Squadra Mobile è al lavoro per identificare i malviventi.

Tutto è avvenuto lunedì sera, attorno alle 22. Un'azione molto veloce e in via di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Un trentenne stava passando in borgo del Parmigianino assieme ad alcuni amici. In un momento in cui si trovava un po' più distante dal gruppo, è stato avvicinato da due neri. Pare che improvvisamente uno dei due uomini abbia impugnato un oggetto, minacciando il trentenne per farsi consegnare il suo cellulare. Non è ancora chiaro se si trattasse di un'arma giocattolo, di un coltello o magari di un oggetto inoffensivo che però poteva far credere che vi fosse effettivamente un'arma. Aspetti che gli agenti chiariranno nell'indagine. In ogni caso, con un'azione alquanto rapida i due sconosciuti se ne sono andati con il cellulare della vittima.

È così scattato l'allarme al 113: prima l'intervento delle Volanti, ora l'indagine della Squadra Mobile, con l'analisi di immagini di videosorveglianza, l'ascolto dei testimoni e tutti gli accertamenti del caso.

r.c.