Addio all'ingegner Azzali, «signore delle acque»

Quasi un secolo. Novantotto anni vissuti fino all'ultimo: un'esistenza non solo lunga, ma intensa, amata un respiro dopo l'altro come un dono supremo. Non si è mai fatto opprimere dal peso del tempo, Gian Carlo Azzali: per quanto potesse caricarlo d'acciacchi, mai la vecchiaia ha calato un velo sui suoi occhi accesi e profondi, curiosi, sempre aperti alla vita. I loro guizzi annunciavano parole argute, condite dall'ironia, rivolta innanzitutto a se stesso. Mai nulla di scontato, per quanto intriso del buon senso e dell'indulgenza dei saggi. Ora, quegli occhi si sono chiusi per sempre, e Gian Carlo Azzali è uscito di scena a testa alta: quasi centenario, ma con la freschezza d'animo di un ragazzo.

Ingegnere idraulico, Azzali è conosciuto e stimato in Emilia, Lombardia e fuori dal nostro Paese. Anche il Magistrato per il Po è ricorso al suo studio per la progettazione di opere di regimazione di corsi d’acqua nella nostra provincia. Tra le sue specializzazioni, le opere di captazione di acque per usi industriali e civili e la realizzazione di stabilimenti di cura. Settore per il quale ha lavorato sia «in casa» che all'estero: sia per le Terme di Tabiano che per il ministero del Turismo della Tunisia. Versatile, come tutte le menti animate dalla curiosità, Azzali si è occupato del restauro principale di palazzo Bossi Bocchi della Cassa di Risparmio, oltre che, per l'Università, di tutte le opere di bonifica idraulica del Campus. Sempre ispirato dal rispetto del pubblico interesse e della deontologia professionale, è stato vicepresidente del suo Ordine professionale e presidente del Sindacato ingegneri liberi professionisti.

Al suo fianco, negli ultimi anni, la presenza costante del figlio Pier Luigi. Una gioia e un cruccio per lui, per il pensiero dell’impegno che poteva rappresentare. Anche in questo Azzali dimostrava grande sensibilità, pur sentendo la necessità di non perdere un minuto dell’amore del figlio nel tempo che gli restava. Anche gli amici gli sono stati sempre vicini, soprattutto quelli del tavolo dei «senatori» del Rotary Parma di cui è stato presidente, ricevendo la massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow. E con gli amici rotariani fino all’ultimo ha avuto il piacere di ricordare - con la consueta lucidità - i giorni trascorsi assieme a quel tavolo, il più critico nelle riunioni conviviali del mercoledì.

Mancherà a tutti, Gian Carlo che ora ha raggiunto la sua Mimi, che come lui non faceva mai mancare la battuta arguta ed elegante. Questa sera alle 20 in Sant'Uldarico sarà recitato il rosario per Azzali. Le esequie domani, nella stessa chiesa, alle 9,45. Poi, l'ultimo viaggio alla volta della Villetta.

r.c.