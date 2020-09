Le foto dei nuovi nati per Vaio: un omaggio alla vita

SABRINA BADALOTTI

Rinascere a Vaio, il progetto con il quale Daniela Zanella, fotografa fidentina, vuole rendere omaggio alla vita, procede con successo.

L’iniziativa, presentata proprio sulla Gazzetta circa un mese fa, è stata ben accolta dall’ospedale borghigiano e dalla dottoressa Federica Nardelli (ginecologa), che ne sta seguendo gli sviluppi assieme alle ostetriche del reparto maternità di Vaio:

«È un ottimo modo per ricominciare con positività, comunicando l’idea di un ambiente familiare e confortevole alle future mamme – commenta la ginecologa -. Daniela è una persona molto attenta, precisa e preparata, si vede che lavora con passione. Spero che l’opportunità venga accolta il più possibile, perché è bello poter condividere il lavoro che facciamo e un momento entusiasta dopo tanta negatività. Inoltre, anche per le neomamme è utile per fermare un momento che nella frenesia dei primi giorni potrebbe andar perso o non essere goduto appieno».

Ricordiamo che l’obiettivo è quello di allestire tutto il nuovo reparto di maternità (ala M), ancora spoglio, con le fotografie “new born” di tutti i bambini nati a Vaio dalla riapertura, affinché possano regalare un sorriso sia ai neogenitori sia ai medici, a fronte dell’emergenza appena vissuta. Oltre ad essere donate all’ospedale, le fotografie verranno regalate anche alle famiglie come ritratto.

Dopo essere riusciti a trovare il primo e secondo nato post Covid, in totale i partecipanti al momento sono 8 ma l’appello continua a gran voce. Anche le ostetriche contribuiscono alla causa, distribuendo volantini alle future mamme, in ospedale, per informarle dell’iniziativa ed invitarle a partecipare. Chi fosse diventato genitore dalla riapertura di Vaio, o in procinto di esserlo, ed è interessato a partecipare può contattare Daniela Zanella al numero 349/330 0448 oppure all’indirizzo email daniela@danielazanella.it.