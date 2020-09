Lesignano, associazione in memoria di Alice

MARIA CHIARA PEZZANI

LESIGNANO La malattia con cui aveva combattuto l’ha portata via a soli 20 anni, ma non era stata in grado di toglierle il sorriso, di intaccare la grinta e la determinazione con la quale affrontava la vita. Alice Stucchi è mancata lo scorso 17 novembre, ma il suo ricordo e il suo esempio sono un’eredità per l’intera comunità. E oggi porta il suo nome anche un’associazione «Aly per volare», fortemente voluta dalle insegnanti dell’Istituto comprensivo di Lesignano, dagli amici e tutti coloro che sono stati toccati dalla sua presenza.

Alice amava la scuola. Da alunna aveva affrontato l’esordio della malattia, ma questo non le aveva impedito di studiare e, appena possibile, di tornare a sedersi tra i banchi di scuola, mostrando ai compagni una forza straordinaria, una tenacia esemplare. Nella stessa scuola era tornata come insegnante. Studiava e si impegnava per poter diventare maestra. Un anno con i suoi bambini è bastato per dimostrare quanto amore avesse per questo ruolo. Un’insegnante attenta e sensibile, qualità che la portavano ad essere sempre dalla parte di chi aveva delle difficoltà. La neonata associazione racconta Alice a partire dal nome scelto e dal logo, creato dagli amici Luca e Lucrezia mettendo insieme le idee emerse dai ragazzi delle classi terza della scuola media di Lesignano nel corso di un laboratorio creativo.

La scritta in rosso, il suo colore preferito, una fenice, creatura in grado di rinascere dalle proprie ceneri, che spiega le proprie ali, e poi le note del pentagramma, perché Alice amava la musica. Alice volava alto e voleva che tutti potessero farlo. Ora questa piccola realtà porterà avanti le iniziative che lei amava, con incontri e momenti di riflessioni e l’obiettivo principale di garantire le pari opportunità a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo. «Alice era molto colpita dal fatto che alcuni bambini non avessero le stesse possibilità degli altri alunni – racconta la madre Sara Giuffredi, presidente dell’associazione -. Collaboreremo con la scuola e con le famiglie, cercando di intervenire secondo quanto ci verrà segnalato, nel rispetto della privacy e nella più totale trasparenza. Ringraziamo il Circolo Amici di Rivalta per il contributo ricevuto e le famiglie per le offerte durante il concerto di Natale». Per contribuire: Aly per volare Aps Iban IT96F06230657800000356890-

