Pace fatta tra Di Maio e Pizzarotti

Nel programma ufficiale di Cibus Forum era indicato l'intervento del vicesindaco Marco Bosi. E subito era balzata all'occhio l'assenza del sindaco Federico Pizzarotti a un evento in cui sarebbe stato presente Luigi Di Maio, suo acerrimo avversario ai tempi della militanza nei 5 Stelle.

Il possibile "sgarbo istituzionale" è stato però evitato, perché il primo cittadino ieri mattina era in Fiera.

E non solo non ha evitato il ministro, ma lo ha ricevuto al suo arrivo indossando la fascia tricolore e lo ha quindi affiancato in tutto il suo "viaggio" fra gli imprenditori presenti a Cibus Forum scambiando anche sorrisi e battute con lui.

In precedenza, Pizzarotti aveva sdrammatizzato la vicenda dicendo che «accoglierò volentieri il ministro Di Maio, ma spero che non abbia ancora il mio cellulare bloccato». Il ministro, da parte propria, ha iniziato il proprio intervento ringraziando in prima battuta «il sindaco di Parma».

