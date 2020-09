Pietro, campione di dignità e coraggio fino alla fine

COLLECCHIO Profondo cordoglio ha destato a Collecchio la scomparsa di Pietro Sacchi, 46 anni, strappato all’affetto dei suoi cari e della comunità da una grave malattia. Pietro era molto conosciuto in paese, anche se da 25 anni viveva a Milano, dove si è prima laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico e dove, poi, si è fatto strada diventando dirigente della banca americana Citibank.

Se ne va una persona straordinaria che ha improntato la propria esistenza sui valori della famiglia, dell’amicizia e dell’impegno su lavoro, suffragati da una profonda fede. Ogni fine settimana tornava a Collecchio da Milano, dal padre Claudio e dalla madre Franca, per rivedere gli amici, per fare un salto in parrocchia, dove da giovane era anche stato catechista.

Dopo le elementari, Pietro aveva frequentato le medie all'istituto San Benedetto a Parma, si era diplomato al liceo scientifico Marconi, per poi laurearsi nel 2001 al Politecnico. Sempre a Milano aveva iniziato la sua carriera lavorativa che lo ha portato a ricoprire un importante ruolo in Citibank, dove lavorava da ormai 20 anni.

Il parroco di Collecchio, don Guido Brizzi Albertelli, lo ricorda come «una persona buona, contrassegnata da una fede profonda che lo ha aiutato ad affrontare la grande sofferenza, legata alla malattia, con forza e coraggio».

Pietro era molto legato all’ambiente parrocchiale e aveva intrecciato una stretta amicizia con l’ex parroco di Collecchio, monsignor Alfredo Chierici, attuale parroco della cattedrale di Parma, alla guida della parrocchia di Collecchio dal 1996 al 2002. «Era un ragazzo di una finezza unica, molto rispettoso e delicato. Non ha mai smesso di darmi del lei - racconta monsignor Chierici -. Una grande ricchezza e signorilità lo hanno contraddistinto come marito, come padre e come persona». È stato monsignor Alfredo Chierici a celebrare il suo matrimonio con Raffaella nel 2006 e a battezzare, poi, i figli Alessandro ed Edoardo.

Determinato, forte e allo stesso tempo pieno di affetto per chi lo circondava, Pietro ha voluto salutare anche i suoi amici di sempre, quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta. «E’ stato un momento pregnante - sottolinea un amico - che, quasi paradossalmente, ci ha infuso tanta forza nell’affrontare la quotidianità. Per noi è stato un esempio: non si è mai lasciato andare, infondendo serenità e speranza negli altri». Anche i colleghi di lavoro di Citibank sono sconvolti: in tanti hanno manifestato il loro dolore alla famiglia, mettendo in evidenza le sue notevoli doti professionali ma anche umane. «Lo ricordiamo - dicono - come una persona altruista, puntuale e di grande carattere».

I funerali sono previsti oggi, alle 10,30, partendo dalle nuove sale del commiato collecchiesi, in via della Basse 1/G, per la chiesa parrocchiale di Collecchio. G.C.Z.