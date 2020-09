Piscina andata a fuoco: l'incendio è stato doloso

MICHELE DEROMA

COLORNO Sarebbe «di natura dolosa», come reso noto dal sindaco Christian Stocchi, l’incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì all’interno della piscina comunale Casanova di Colorno.

Questo l’esito dei primi rilievi effettuati dai carabinieri di Colorno sulla struttura di via 4 Novembre, dopo il rogo divampato nell’edificio adibito a reception, magazzini e spogliatoio della piscina colornese, rimasta chiusa durante l’estate in vista di un’ampia opera di riqualificazione prevista per i prossimi mesi. «Le stesse forze dell’ordine, in collaborazione con i colleghi di Sissa e gli agenti della polizia locale della Bassa est, si trovano tuttora al lavoro per quantificare i danni subiti dalla struttura nell’incendio», ha aggiunto Stocchi in una breve nota: allo stesso primo cittadino di Colorno, Alberto Padovani, esponente consiliare di minoranza per il gruppo Colornolab, in una breve nota ha chiesto ufficialmente di «relazionare sulle cause dell’incendio. Mi trovavo sul posto lunedì pomeriggio quando i vigili e le forze dell’ordine sono intervenuti con grande tempestività: certamente questa è l’estate più infelice per la nostra piscina comunale dal 1982, anno di apertura. E ora più che mai è necessario prendere decisioni per fare risorgere in modo adeguato la triste “fenice“». Inoltre, sono già numerosi i cittadini che, tramite i social network, invocano l’installazione di telecamere di videosorveglianza in via 4 Novembre, nell’area antistante la piscina Casanova: portavoce di questa istanza è in particolare il gruppo civico Amo Colorno, per cui «da anni l’area antistante il piazzale della piscina riversava in condizioni non dignitose, a causa della sua posizione strategica, utile a certi gruppi di giovani per nascondersi di sera, ubriacarsi e fare della bagarre, lasciando rifiuti che alle prime luci dell’alba diventavano una brutta cartolina da vedere. È necessario mantenere in sicurezza le aree abbandonate e cercare, in tutti i modi possibili offerti dalla tecnologia, di impedire l’accesso a queste zone». Su questo tema è intervenuto anche il gruppo consiliare di minoranza Colorno domani il centrosinistra Pd Psi, che ha parlato di «problemi di sicurezza e degrado sempre più evidenti, a Colorno: nell’ambito della prevenzione e repressione di questi atti criminali, occorre utilizzare il più possibile la polizia municipale, al fine di contrastare le diverse forme di vandalismo, e concentrarsi su azioni che ci permettano di vivere in un paese più sicuro e decoroso».