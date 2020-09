Rissa e coltellate al parco: due feriti gravi chiedono aiuto in farmacia

Rissa al parco Ferrari: sotto la pioggia battente di metà pomeriggio alcuni stranieri si affrontano. E a quanto pare spuntano dei coltelli, perché due giovani africani finiranno all'ospedale con ferite gravi, dopo aver chiesto aiuto in una farmacia. I carabinieri della Compagnia di Parma sono al lavoro per far luce sui tanti aspetti non chiari.

Tutto è accaduto attorno ieri alle 16,30. La «scena» si è svolta in due tempi: prima le botte (con coltellate), poi la richiesta di aiuto da parte dei due feriti alla farmacia all'angolo fra viale Pier Maria Rossi e la rotatoria di barriera Repubblica.

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, diversi stranieri si sono affrontati al parco Ferrari. C'è stata un'aspra lotta fra più persone: non si sa ancora quante, anche perché all'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fuggi fuggi generale. Qualcuno aveva con sé un coltello: non è chiaro di quale tipo e dimensione, ma di sicuro era molto pericoloso, capace di infliggere tagli profondi. Per quale motivo si è scatenata la violenza? Chi ha colpito voleva uccidere? Anche questi sono fra gli aspetti che le indagini dovranno far emergere. Quel che è certo è che due giovani nigeriani sono rimasti feriti in modo grave. Uno alla schiena, l'altro al torace.

Dopo l'aggressione, uno dei giovani ha camminato fino a barriera Repubblica, pare accompagnato da un altro africano, ed è entrato in farmacia. Lì si è seduto. Non parlava italiano ma ha fatto capire di aver bisogno d'aiuto: la ferita sanguinava ancora. Poco dopo ha raggiunto la farmacia anche il secondo ferito, sempre per cercare qualcuno che lo medicasse. È subito partita la chiamata al 118: la centrale operativa ha inviato due ambulanze e l'automedica. I medici hanno stabilizzato le condizioni dei due giovani, apparse subito gravi, e li hanno portati al Maggiore in codice rosso. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno avviato le indagini e, con una Volante della polizia in supporto, hanno raggiunto il parco Ferrari. Qui, alla vista delle divise, diversi stranieri si sono dileguati.

Ora proseguono le indagini dei militari dell'Arma, che non saranno semplici: c'è stata una lotta, è difficile ricostruire l'accaduto e pare che il racconto dei due feriti non combaci.

r.c.