I ladri svaligiano la pizzeria: rubati soldi e cibo

LUCA PELAGATTI

Hanno agito con la disinvoltura di chi si sente invisibile. E forse imprendibile. «E questo perché da queste parti di fatti analoghi ne accadono anche troppo spesso». A parlare è il titolare della pizzeria Totò e Peppino di Vicofertile che ieri mattina, al momento di aprire, ha avuto la brutta sorpresa. Qualcuno durante la notte era riuscito a forzare la finstra affacciata sulla piazza. Arraffando poi tutto quello che ha trovato.

«Abbiamo chiuso verso mezzanotte e tutto era in ordine. I ladri, una volta all'interno, hanno prelevato la cassa e un paio di prosciutti, qualche bottiglia di vino e sono fuggiti».

Un colpo non certo da professionisti ma piuttosto la razzia di qualche ladro in cerca di soldi facili. Ma che lascia comunque una grande amarezza.

«Il danno si aggira intorno a qualche centinaio di euro. Ma al di la di quello ciò che ferisce è sapere che questa zona viene presa di mira. Senza che nulla accada».

La conferma arriva parlando con la gente della zona che aggiunge che nelle stesse ora, a poche decine di metri di distanza, anche un furgone parcheggiato è stato visitato dai ladri. Che poi se ne sono andati poco lontano per fare la conta del bottino.

«Un cliente, qualche ora dopo aver scoperto il furto, mi ha segnalato che la mia cassa era abbandonata a San Pancrazio, in una aiuola. E ovviamente erano spariti i soldi».

Ora per il titolare è il momento dell'inventario, della conta dei danni e, forse, delle denuncia.

«Ma ciò che fa male è appunto la consapevolezza che in questa zona simili episodi non sono un fatto isolato. basta andare un po' in giro e si capisce che succedono di frequente. E non è accettabile».