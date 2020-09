Il pediatra: «In classe con la mascherina? Dico di sì»

Gentile direttore,

vorrei portare alcuni spunti di riflessione in merito alla prossima apertura delle scuole durante la pandemia generata dal virus Sars COV 2, come medico pediatra e come padre di 4 figlie in età scolare. In questi giorni si leggono e si sentono numerose e divergenti interpretazioni di medici, di politici, di professori universitari, di fisici statistici, di sociologi, di giornalisti sulle modalità di svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza e francamente il rischio è quello della confusione, da cui poi nasce pericolo per comportamenti leggeri, sebbene in buona fede, oppure terrore e ignavia per interpretazioni eccessivamente restrittive. Gli esperti e la letteratura scientifica non brillano per coerenza e più volte si sono divisi tra chi ritiene poco recettivi e poco infettanti i bambini e chi invece sostiene il loro ruolo potenziale nella pandemia.

BAMBINI E CONTAGIO

A questo proposito il 19 agosto su Journal of Pediatrics è apparso un interessante articolo di medici del Massachusetts General Hospital, a firma anche del professor Alessio Fasano, più volte ospite nel nostro Ateneo su invito del professor Gian Luigi de’ Angelis. L’articolo sottolinea che, sebbene la bassa espressione di recettori del virus corrisponda a tassi di infezione ridotta nei più piccoli (meno di 10 anni), la carica virale nei bambini e negli adolescenti con Sars COV 2 non è correlata alla loro età e può risultare alta quanto quella degli adulti ricoverati in terapia intensiva. Pertanto, poiché i bambini generalmente mostrano sintomi relativamente lievi o assenti, è fondamentale identificare precocemente quelli infetti perché non siano veicolo di trasmissione.

Gli autori sostengono che questi elementi contraddicono i precedenti rapporti secondo i quali i bambini hanno meno probabilità di rappresentare il caso indice di trasmissione virale nella famiglia. Da giorni si fa un grande parlare della mascherina tanto che si è fatta strada l’idea che non sarà necessaria in classe. Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico prevedono per la scuola primaria la non obbligatorietà in classe della mascherina “in condizioni di staticità, di rispetto della distanza di almeno un metro e in assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione” e per la scuola secondaria aggiunge che la mascherina può essere rimossa, oltre alle condizioni di cui sopra, “ in situazione di bassa circolazione virale come stabilito dall’autorità sanitaria”. Inoltre le linee guida si completano con l’indicazione della necessità di garantire il principio di precauzione, protezione dei lavoratori, l’efficacia, la sostenibilità e l’accessibilità delle misure proposte.

BAMBINI «IMMOBILI»

È alquanto difficile prevedere però condizioni di assoluta staticità nella scuola primaria, tali da impedire i contatti ravvicinati, e assicurare la mancanza di aerosolizzazione che si determina con il canto, il gridare o il tossire. Senza poi considerare che una criticità da valutare con attenzione, specie alle età più basse di scolarità, potrebbe essere rappresentata dalla possibile via di diffusione del virus anche attraverso le feci (bagni comuni, cambi e smaltimento di pannolini).

Nelle scuole secondarie la facoltà di abbandonare l’uso della mascherina in classe è posta anche in relazione alla circolazione virale locale. Considerando che la scuola rappresenta un sottoinsieme ristretto di una comunità più grande in cui circola il virus, per decidere in sicurezza quando non indossare le mascherine in classe perché in presenza di bassa circolazione del virus, indice calcolato sulla popolazione generale di ogni età, sarebbe necessario da parte dei singoli insegnanti avere conoscenza giornaliera non solo dell’RT regionale o provinciale, ma anche verosimilmente di quello all’interno della loro comunità di lavoro, cioè della loro scuola. Potrebbe risultare difficile dimostrare che con il solo distanziamento le condizioni di sicurezza sono adeguatamente rispettate tanto che l’insorgenza di un eventuale contagio negli studenti non possa essersi verificato a scuola, anche perché le condizioni mutano a seconda delle azioni svolte.

QUALE DISTANZA

Fare calcoli con il metro in ogni situazione appare oggettivamente complesso. Tanto più che la scelta della distanza di “almeno un metro”, desunta da indicazioni dell’Oms e valutata come sicura, è non è in realtà una misura di riferimento assoluta. Altri paesi la calcolano diversamente: in Korea del Sud è 2 metri e in Germania è 1,5 metri. In presenza di tosse e starnutazione la distanza aumenta. Non solo, la distanza di sicurezza varia anche a seconda delle attività. Per esempio durante l’ora di educazione motoria sarà compito dell’insegnante calcolare in assenza di mascherine indossate distanze minime prescritte in “almeno 2 metri” durante una corsa come da indicazioni nazionali per l’attività sportiva (l’iperventilazione aumenta la probabilità di aerosol) oppure imporre le mascherine durante sforzi fisici quando il mantenimento della distanza è complesso, con conseguenze legate a eventuali difficoltà alla respirazione soprattutto in soggetti in non perfette condizioni di salute.

QUANTI STUDENTI

L’attenzione va rivolta poi non solo alle distanze ma anche al numero di studenti in rapporto ai volumi della classe, specie nelle scuole secondarie. Il volume corrente (quantità di aria inspirata o espirata per ogni atto respiratorio) varia seconda dell’età. Per facilità e con approssimazione di calcolo, assumendo come esempio quello di un adolescente con un ritmo respiratorio a riposo simile all’adulto di circa 16 atti al minuto e un volume corrente di 400-500 ml a seconda del peso, in un minuto egli mobilizza circa 6,5 -7,5 litri di aria, in un’ora dai 400 ai 450 litri di aria, in una mattina di cinque ore in classe più di 2 metri cubi di aria. Un soggetto positivo potrebbe liberare dai 1000 al 1.000.000 virus per atto respiratorio. Da questi dati possiamo desumere come sia più facile ammalarsi in un ambiente chiuso e come sia importante non solo garantire la distanza interpersonale, ma anche calcolare e, ove necessario, limitare il numero di soggetti presenti in una stanza in rapporto anche alla volumetria della stessa e alla possibilità del ricambio d’aria. Frequenti e regolari dovrebbero essere le aperture delle finestre avendo cura di non raffreddare l’ambiente e i ragazzi.

IL RUOLO DEI TAMPONI

Una prevenzione altamente efficace sarebbe più facile se si potesse organizzare un sistema per intercettare chi è positivo così che non frequenti la scuola fino a quando non sia scomparsa la sua positività. Questo al momento sarebbe garantito solo dall’esecuzione sistematica e universale dei tamponi agli studenti, agli insegnanti e al personale non docente della scuola. Non essendo ancora possibile, perché, almeno a partire dalle scuole medie, non difendersi sistematicamente ed efficacemente indossando la mascherina? All’interno di una classe possono essere presenti soggetti fragili per condizioni di salute, penso ad esempio a chi, insegnante o studente, soffre di malattie neurologiche, diabete, cardiopatie, ipertensione, malattie autoimmuni, e di cui non tutti in una classe possono essere a conoscenza, oppure ai loro famigliari conviventi con fragilità. Questi soggetti vanno tutelati e l’uso comune e costante della mascherina, per quanto fastidiosa, è un mezzo importante.

FAMIGLIE E SCUOLA

Nonostante le linee guida del CTS, di fatto la palla passa nel campo di dirigenti scolastici e insegnanti. Non vale neppure il principio che applicare le linee guida sia uno scudo protettivo per comportamenti o misure che in un dato contesto potrebbero comunque risultare imprudenti o negligenti, sia da parte di chi ha il dovere di far applicare le regole, sia da parte di chi queste regole le deve rispettare. Per esempio, anche quando teoricamente nei limiti delle linee guida, togliere la mascherina durante la lezione significa accettare la probabilità che soggetti tossiscano e starnutiscano senza protezione nebulizzando particelle nell’ambiente. In attesa del vaccino la mascherina in classe è utile e, superata una certa età, ne sarebbe assolutamente auspicabile l’uso, con la sola eccezione dei pochi per i quali è realmente controindicata per motivi di salute.

Il problema non si può risolvere senza la collaborazione armonica fra le famiglie e il corpo scolastico per valorizzare comportamenti efficaci che devono mirare alla massima prudenza e alla sostenibilità, liberi da principi ideologici e convinzioni individuali. Compito del corpo docente è di applicare criteri di massima protezione della propria salute e di quella degli scolari, dando spazio a questa forma di educazione che di per sé assume valore civico, compito delle famiglie è quello di dare esempio, di informare e di insistere sul fatto che i giovani rispettino con diligenza le tre semplici misure richieste, uso delle mascherine, distanziamento e igiene, anche come forma di rispetto per se stessi e per i propri cari e si sentano parte di una comunità che affronta unita e con coscienza prove difficili.

Pier Luigi Bacchini

Direttore Unità operativa

di Pediatria, Ospedale di Fidenza