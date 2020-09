Lo «sceriffo» a cavallo dello Stirone va in «pensione»

Tutti i giorni, per oltre settant’anni, ha vigilato sul suo amato torrente, lo Stirone, sempre a cavallo. Lo «sceriffo» dello Stirone, Ugo Mambriani, 77 anni, solo lo scorso anno, ha deposto le redini, concedendosi ora solo qualche giretto. Una presenza, quella di Ugo, diventata ormai familiare per tutti i residenti di Fornio, ma anche della città. In sella al suo cavallo, per ininterrotti settant’anni e passa, ogni giorno, con qualsiasi tempo, ha passeggiato lungo lo Stirone, di cui conosce ogni angolo. L’amato torrente di casa per Ugo non ha segreti.

«Ho iniziato sin da bambino – ha raccontato Ugo, con un pizzico di nostalgia - ad andare a cavallo lungo il mio Stirone, che non ho più abbandonato per oltre settant’anni. Mi dava una boccata di ossigeno quotidiano, cavalcare lungo il torrente. In quell’ambiente così suggestivo che forse non tutti conoscono, ma che è pieno di fascino e di suggestivi angoli, mi sentivo calare in una realtà quasi incantata, anche se a due passi da casa. Con un gruppo di amici eravamo arrivati sino a Varsi, sempre lungo lo Stirone. Una avventura durata sino all’anno scorso, quando, a malincuore, ho rinunciato alle cavalcate fluviali quotidiane. Ma porterò sempre nel mio cuore i ricordi indimenticabili di quelle giornate trascorse in mezzo alla natura, sentendo solo lo stormire delle foglie lungo gli argini, il canto degli uccellini e il rumore dell’acqua. Sensazioni che solo nel silenzio incantato di questo paesaggio, si riescono a provare. E che tornavano ogni volta con lo scandire delle stagioni, dai profumi dell’estate al risveglio della natura in primavera, dai colori dell’autunno alle gelide albe dell’inverno. Sono stato una “sentinella” fedele che ha amato tanto il suo Stirone e che ancora oggi, riesce a suscitare in me, emozioni e ricordi». s.l.