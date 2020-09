Nido La Rondine privatizzato: minoranze all'attacco

SALA BAGANZA Le capogruppo di minoranza in consiglio comunale di Felino, Debora Conciatori e di Sala Baganza, Tiziana Azzolini, intervengono sulla privatizzazione del nido intercomunale La Rondine di Felino.

«Dopo un lungo botta e risposta tra sindacati e Comuni di Sala e Felino i politicanti pedemontani del Pd hanno deciso, come al solito nell’interesse della cooperazione e contro quello che dovrebbe essere sempre prioritario, delle famiglie e dei bambini, oltre che del proprio personale dipendente. Il nido La Rondine offre ai due paesi un servizio da oltre 30 anni, c’è personale altamente qualificato che lavora lì da 20 anni e più, stiamo parlando di un intreccio collaborativo che raccoglie in sé la storia di anni importantissimi per i bambini coinvolti. Come hanno cercato di giustificare una tale clamorosa scelta di parte le due amministrazioni? In un primo tempo hanno affermato che nulla sarebbe cambiato in quanto ''la regia del servizio rimarrà in capo ai comuni''. Proposizione al solito farisaica e assolutamente inutile per quello che riguarda il rapporto fra bambini, famiglie e operatori, trattati tutti come dei pacchetti da consegnare, senza alcuna attenzione alle primarie esigenze di un’utenza così delicata. Di fatto la gestione dell’asilo sarà totalmente a capo di un soggetto privato che ne organizzerà, in autonomia, l’attività, coordinando i lavoratori del Nido. Giustamente i sindacati, che nella fattispecie non rappresentano solo i lavoratori/lavoratrici dipendenti, ma la collettività, hanno dichiarato tale risposta generica e inadeguata, richiamando le amministrazioni alla correttezza rispetto gli impegni con famiglie, bambini e operatori. I sindacati hanno fin dall’inizio ricordato ai sindaci dei comuni interessati una soluzione alternativa: stipulare una convenzione con l’Azienda Pedemontana Sociale, azienda pubblica di cui i comuni di Sala Baganza e Felino sono soci, un ente che già gestisce i servizi socio-assistenziali sul territorio dell’Unione pedemontana, creata come soggetto gestore pubblico anche per i servizi educativi. Le due amministrazioni hanno rifiutato anche questa ipotesi senza però spiegare le ragioni della propria contrarietà tramite valutazioni nel merito. E poi, ora nel silenzio, si abbatte la mannaia dei due sindaci sui propri dipendenti messi a far parte della pletora burocratica di due Comuni anziché essere mantenuti in quel ruolo di educatori che hanno svolto egregiamente in questi anni, per far posto alla Coop di turno. Qualsiasi ragionamento che riguardi tale decisione, portata avanti con una delibera di giunta, crediamo fortemente che dovesse essere portato all’attenzione del Consiglio comunale, costruendo un percorso condiviso con gli operatori. Le ragioni delle Coop in Pedemontana trionfano sempre con il Pd. Ci aspettiamo che il sindaco Dall’Orto della Lega Nord, Presidente della Unione Pedemontana, cui il sindacato ha fatto la proposta alternativa faccia sentire la sua voce in difesa degli operatori e dell’intera collettività». C.P.