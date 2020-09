Punture di insetti: cruciale l'adrenalina contro lo shock anafilattico

MONICA TIEZZI

E' morta in seguito ad uno shock anafilattico nei giorni scorsi all'ospedale Maggiore Susanna Avesani, 66 anni, nome noto nel mondo della moda italiana, punta da un imenottero ai bordi della piscina della sua casa di Castell'Arquato.

Ma cosa possono fare i soggetti allergici per tutelarsi da api e vespe?

«Probabilmente la signora non sapeva di essere allergica» ipotizza Erminia Ridolo, responsabile del centro di allergologia e immunologia clinica dell'ospedale Maggiore e direttrice della scuola di specializzazione allergologia e immunologia clinica dell'università di Parma.

Di certo, il nome di Susanna Avesani non appare fra i circa 160 pazienti allergici seguiti nel centro di Parma che sono dotati del farmaco salvavita, aggiunge Ridolo, e neppure fra i 150 che, sempre a Parma, seguono una terapia desensibilizzante che prevede, in cinque anni, l'iniezione di piccole dosi di veleno, e che garantisce al 98% la protezione da reazioni gravi in caso di ripuntura.

Ma quante sono in Italia le persone che hanno una manifestazione allergica in seguito a punture di imenotteri, ossia api o vespe?

«La sola reazione cutanea locale estesa interessa dal 3% al 25% della popolazione adulta. Reazioni più gravi, sistemiche, come difficoltà respiratoria e shock anafilattico, riguardano dallo 0,5% al 9%», spiega Ridolo.

In tutto il mondo, di tutte le reazioni allergiche gravi che portano alla morte, il 20% sono causate da punture di imenotteri e la mortalità incide, in Italia, dallo 0,03 agli 0,5 casi per milione di abitanti per anno.

Fattori che incidono sulla severità della reazione allergica, spiega Ridolo, sono molteplici e vanno dalla quantità di veleno iniettata con la puntura, al numero di punture inflitte e alla zona del corpo colpita, fino alla presenza di malattie concomitanti, come cardiopatia e asma, e alle condizioni del soggetto al momento della puntura. In generale, la popolazione sensibilizzata al veleno di imenotteri ed a rischio di reazione varia dal 10% al 30% della popolazione, e sale fino al 50% per categorie a rischio come agricoltori, apicoltori, vigili del fuoco.

Una volta individuati i soggetti che hanno già avuto una reazione allergica, anche modesta, è cruciale eseguire una corretta diagnosi e prevenzione.

«Viene fornito un piano terapeutico per il dispositivo salvavita, una "penna" precaricata con adrenalina, auto-iniettabile. Si istruisce il paziente all'uso del dispositivo e si valuta l'eventuale indicazione per i soggetti all'immunoterapia specifica», conclude la specialista.

m.t.