Ricatti e violenze alla ex: condannato a due anni e mezzo

ROBERTO LONGONI

Quanto sia durata tra loro non è dato sapere. Ma una cosa è chiara per la piega presa dalla vicenda: quel che per lei a un certo punto era diventato troppo a lui parve essere ancora non abbastanza. Lui, che non si voleva arrendere alla fine della relazione, da partner si trasformò in aguzzino della donna, reso ancora più ostinato dai no incassati a raffica. La sua persecuzione seguì un crescendo: e dalle molestie telefoniche iniziali sfociò in altre forme di vessazione. Fino alla violenza sessuale. Una storiaccia di «non amore» incancrenito che ha portato la donna a denunciare alla Squadra mobile quanto sopportato e l'uomo - da mesi agli arresti domiciliari - a comparire davanti al Gup ieri mattina.

Lei, parmigiana, di qualche anno più matura di lui, un 25enne senegalese, aveva tenuto nascosto ai genitori la relazione. Anche questo silenzio era un'arma di ricatto nelle mani del giovane. Lui aveva minacciato più volte di rivelare nei dettagli quanto c'era stato tra loro due, se lei non fosse tornata sui propri passi, ossia con lui. Dapprima si era limitato ai messaggi e alle telefonate, creandole fin da subito uno stato di agitazione e ansia. Poi, quando lei - almeno per un certo periodo - aveva bloccato il suo numero, aveva cominciato a presentarsi sotto casa, per avvicinarla e tornare alla carica.

Una sera, nel dicembre scorso, andò ad aspettarla all'uscita dal lavoro. Appostato dietro la sua auto, balzò fuori per strapparle le chiavi di mano poco prima che lei potesse aprire la portiera. Non ci fu verso di fargli restituire le chiavi: lui le portò via con sé, con lei dietro a pregarlo. Solo una volta a casa, dopo aver lasciato la donna per un bel po' fuori dalla porta, il giovane acconsentì a tornare indietro con lei fino all'auto. I due, poi, tornarono alla casa di lui, dove lei fu costretta a spogliarsi e a subire un rapporto sessuale.

Secondo le accuse, non sarebbe stata l'unica occasione. Anche altre volte, sempre dietro ricatto, sembra che la donna sia stata obbligata a subire violenza da parte del venticinquenne. Lui non si sarebbe fermato nemmeno di fronte alle lacrime versate dalla ex in quei frangenti. Anzi, non è escluso che attraverso quelle «manifestazioni di forza» intendesse dare una lezione a chi osava dirgli di no.

Non solo. In più occasioni sembra che il giovane abbia minacciato la donna per ottenere del denaro, sottolineando di essere pronto anche a chiederlo ai genitori di lei, se non fosse stato accontentato. Tra le sue varie manovre finalizzate a mantenere la ex sotto controllo, ci fu anche quella di spedire i documenti di lei con una richiesta di assunzione alla ditta nella quale lavorava lui. Alla fine, sono scattate le manette. Ieri, il giovane è stato giudicato per rito abbreviato. Il Gup Sara Micucci lo ha condannato a due anni e sei mesi, oltre al pagamento di una multa di tremila euro e delle spese processuali e di costituzione di parte civile. Inoltre, in attesa che il risarcimento venga determinato in sede civile, è stato disposto il pagamento alla donna di cinquemila euro di provvisionale.