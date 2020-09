San Donnino, sarà festa. Ma niente mercato e luna park

Manca poco più di un mese a San Donnino e tanti si stanno chiedendo se, a causa delle normative vigenti anti covid, la fiera ci sarà. Ebbene sì: Fidenza celebrerà San Donnino e il suo straordinario messaggio di fede, ragion per cui il dialogo con la Diocesi sarà di primaria importanza.

«Saranno giorni di festa in cui - fa sapere l’amministrazione comunale - verranno garantite tutte le misure di sicurezza fissate dalle normative ad oggi vigenti e tenendo conto della concomitanza dell’evento con il periodo autunnale, per il quale le istituzioni sanitarie invitano ancora di più al pieno rispetto delle forme di protezione e prevenzione contro il covid-19. Borgofood 2020 dunque si farà e sarà all’insegna della massima protezione. Delle persone e della tradizione».

In base alle linee di indirizzo deliberate ieri dalla Giunta, le celebrazioni saranno in programma il 9, 10 e 11 ottobre e potranno contare su mostre, animazioni e appuntamenti organizzati in forma statica e utilizzando i grandi luoghi all’aperto per controllare gli afflussi di pubblico e poterli gestire in modo ordinato, evitando con tutte le precauzioni del caso ogni rischio di assembramenti. Per la stessa ragione, risultano incompatibili nell’area del centro urbano i tradizionali mercati e il luna park, quest'ultimo inserito in un quartiere ad alta densità abitativa. Questa edizione particolare di #BorgoFood muoverà dalle proposte che ha già individuato il Comune e quelle che si stanno formulando, mettendo ancora di più al centro, a maggior ragione quest’anno, i grandi temi della sostenibilità ambientale, della cultura agroalimentare e dei tesori del food che sono ambasciatori di Fidenza. Inoltre l’amministrazione conferma che l’edizione di BorgoFood 2020 sarà accompagnata da una nuova linea di gadget ufficiali, dedicati al coraggio della comunità fidentina, più che mai legata all’esempio del suo Patrono.

Infine, rimane confermato anche l’evento «A Riva La Machina» nel quartiere «La Bionda» il 10 e 11 ottobre, anche questo riprogettato in versione essenziale per evitare assembramenti. r.c.