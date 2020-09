Busseto, il ricordo di Gloria Orsi Bigatti: riempiva di sè la comunità

VITTORIO TESTA

Persona affabile e cordiale, piena di entusiasmo per le mille cose che faceva ma sempre restìa al protagonismo, all’esibizione dei propri meriti. Gloria Orsi Bigatti, che dal 6 agosto è nella quiete eterna, oggi ci metterebbe in guardia dal rischio di trasformare il suo ricordo in una sorta di 'canonizzazione''. «A volte scherzavamo sulla nostra dipartita», dice Giuliana Graniero: «E lei si raccomandava: ''Se vado avanti io, fai in modo che su di me non si facciano discorsi esagerati''». Esercizio difficile, perché la professoressa Gloria, moglie di Mario Orsi, madre di Elisa e nonna di Luca e Mattia, ha lasciato un segno positivo in ogni azione della sua vita, tutta vissuta nel piacere-dovere di dedicarsi alla professione, agli affetti famigliari e al volontariato, nonché professoressa di Matematica, con quarantacinque anni di insegnamento. Da nove anni in pensione, Gloria riusciva a riempire il suo tempo con un altruismo e una disponibilità totali. «Sapeva cogliere immediatamente i bisogni delle persone che aveva intorno» dice la professoressa Sandra Ghizzoni Cavazzini «e intervenire con intelligenza e sensibilità».

Gloria stipava in ogni giornata un’inesausta vitalità che la portava a occuparsi di così tante cose che altri non sarebbero riusciti a fare nemmeno in un giorno di quarantotto ore. Non c’è settore della vita bussetana nel quale manchino le tracce del suo passaggio: e sono tracce luminose, una scia splendente di generosità, entusiasmo, amore, fede e simpatia. Corista della Collegiata di Busseto, soprano ultimamente mutato in contralto (il marito Mario, baritono). Maschera melofila volontaria al Teatro Giuseppe Verdi, gentile e paziente nell’accoglienza. Socia attiva degli ‘’Amici di Verdi’’ nel museo e Salone per concerti. Allieva danzatrice della scuola di Daniela Fiaschetti, dottoressa folgorata dal ritmo latino.

«E insostituibile animatrice del ''Gruppo I ragazzi del ‘51''» ricorda l’ingegnere Giorgio Dondi, coetaneo di Gloria: «E’ anche in onore a lei che il Gruppo continuerà le iniziative benefiche, soprattutto il ''Premio Claudio Carosino''». «Il premio che abbiamo creato e del quale Gloria era diventata un punto di riferimento», spiega Raffaella Allegri, collega professoressa «consiste in borse di studio a giovani laureati in Medicina che si siano distinti in maniera particolare, con il massimo dei voti». Claudio Carosino è per molti bussetani il ''Santo'', martirizzato con un colpo di fucile da un suo paziente uscito di senno. L’ultima consegna del premio, l’anno scorso, fu condotta con garbo e grazia nel Teatro Verdi proprio dalla stessa Gloria, brava e misurata, come sempre. Gloria era anche dotata di un notevole senso dell’umorismo: sagace osservatrice, coglieva in un batter d’occhio indole e carattere dell’interlocutore. Aveva la battuta pronta, lampi di un’ironia senza cattiveria, mai sconfinante nel sarcasmo, bensì sempre cordiale e positiva. Gloria era giunta a Busseto negli anni Sessanta, figlia di artigiani provenienti da Treviglio, e si era guadagnata subito la stima dei bussetani. Bella ragazza, molto riservata, brava studentessa, beneducata, i modi eleganti e delicati, una persona che non amava ostentare, attirare l’attenzione su di sé. Nel 1975 il matrimonio con Mario Orsi, imprenditore edile, la nascita di Elisa. Gloria insegna matematica dapprima al liceo Scientifico di Crema, dopo qualche anno viene trasferita a Cremona, agli istituti tecnici, come il ‘’Vacchelli’’ ora ‘’Ghisleri’, e il ‘’Torriani’’.

Da Cremona, alcune colleghe mettono nero su bianco il dolore per la sua scomparsa e la ricordano come amica di gran cuore e di assoluta bravura professionale. «Mi ha insegnato a insegnare», scrive Palma Brunetti. «Aveva il dono di sorridere davanti al dolore, rasserenava le persone» dice Antonella Annecchino. Luisa D’Ambrosio si commuove nel rammentare l’ultima telefonata per sentire come stava andando: «Era martedì 4 agosto, mi rispose: ''Forse meglio, ieri niente crisi''». Due giorni dopo, la fine. Aveva avuto problemi cardiaci l’anno scorso, era sotto controllo medico, sembrava migliorasse. Invece Gloria stava andando verso la sua ultima ora, arrivata a coglierla d’improvviso seduta sul divano.

Cattolica praticante, corista e anche catechista: «Stava preparando i ragazzi alla Cresima», dice Don Matteo, giovane sacerdote collaboratore del prevosto monsignor Luigi Guglielmoni e del vice, monsignor Pier Giacomo Bolzoni: «Gloria lascia un vuoto incolmabile per la comunità bussetana. Una persona straordinaria. Tra i cresimandi catechizzati da questa signora instancabile e saggia, c’è anche il nipote Luca. «Purtroppo l’emergenza ‘coronavirus’ ha allungato i tempi della preparazione», spiega Don Matteo: «Ci fosse ancora lei, sarebbe stato un giorno bellissimo per Luca e per tutti noi. Ma lo sarà ugualmente, perché Gloria ci ha lasciato un patrimonio spirituale, di tali insegnamenti di vita e di fede, di esempi di condotta morale così grandi da far sentire la sua presenza in ogni nostra giornata». Gli adorati nipoti di Gloria. Il fratello maggiore di Luca è Mattia, sedicenne liceale allo Scientifico di Cremona. Mario e Gloria, amici di antica frequentazione, mi avevano fatto leggere un tema di Mattia Zatta: tempi e ritmo perfetti, una sottile inquietudine che ricordava lo stile di un Buzzati. Un racconto che si guadagnò la pubblicazione su ‘’La Provincia’’, il quotidiano di Cremona. «Mattia continua a scrivere», mi diceva Gloria, che di solito incontravo al mercato del martedì o del venerdì, «ha partecipato a un paio di concorsi, uno l’ha vinto e nell’altro è arrivato terzo. Ma non sono i premi che interessano a Mattia, quanto il constatare che le cose che scrive arrivano a interessare alle persone». Moglie, madre e nonna, signora dai molteplici talenti, Gloria verrà ricordata domani alle 17 all’Oratorio dai ragazzi cresimandi, tra i quali il nipote Luca. E alle 18,30 in Collegiata con una messa accompagnata dal canto del ‘’suo’’ coro. Un Trigesimo doloroso per la comunità bussetana, una tristezza per la perdita di una persona dalle qualità esemplari. «Il comun denominatore di ogni attività che svolgeva», dice Giuliana Graniero, «era l’altruismo unito ad un grande entusiasmo per la vita, che ultimamente, in un suo messaggio sms, aveva definito ‘’una valle di gioia’’». Definizione che suona come un inno alla vita da vivere senza paura della morte.