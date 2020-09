Collecchio: atti vandalici, summit per prevenirli

COLLECCHIO Comune in prima linea nell’affrontare il tema degli atti vandalici che hanno interessato, negli ultimi tempi, Collecchio. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in municipio al quale hanno preso parte rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’azienda Pedemontana sociale, il sindaco Maristella Galli e la giunta, per analizzare i fatti accaduti: atti vandalici che hanno visto protagonisti ragazzi del paese o provenienti da altre località con danni ad edifici privati, parchi pubblici e al patrimonio del comune. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno, fra l’altro, visionando le registrazioni delle telecamere presenti sul territorio.

«L’incontro - spiega il sindaco - è servito a mettere a fuoco certi comportamenti di ragazzi la cui età si sta abbassando sempre di più. Colpisce l’atteggiamento di insofferenza che alcuni di loro mostrano verso gli adulti che, quasi increduli, intervengono ormai stanchi di tale spavalderia». Si è trattato di un incontro proficuo da cui sono emerse alcune considerazioni importanti: la necessità di una intensificazione dei controlli, a cui si aggiunge l’individuazione dei responsabili, il potenziamento dell’illuminazione nei parchi, la presenza di un educatore di strada, l’offerta alle famiglie di consulenze psicologiche.

«E’ sempre più difficile - sottolinea il sindaco Galli - saper fare i genitori, in un mondo in cui dare dei limiti è faticoso e si temono reazioni di sofferenza da parte di questi ragazzi tanto sfrontati quanto fragili.. Ma il senso del limite è fondamentale per una crescita equilibrata».

Sempre nei giorni scorsi, il sindaco Maristella Galli e l’assessore al welfare Costanza Guerci hanno incontrato gli adolescenti del territorio per proseguire il percorso iniziato prima del lockdown: la creazione di uno spazio giovani dove vivere opportunità molteplici come attività di svago e di gioco, incontri a tema, corsi di informatica o di fumetto o disegno, in collaborazione con Officina Giovani, gestito dalla Cooperativa Aurora Domus.

Al momento era stato invitato anche un esponente della minoranza.

«Sarebbe auspicabile che le famiglie dei ragazzi coinvolti negli atti di vandalismo - rimarca il sindaco - comprendessero l’importanza del rispetto delle regole della vita di comunità e le trasmettessero ai loro figli per garantire agli altri ragazzi e a tutti i cittadini una maggiore serenità e tranquillità, soprattutto nei momenti serali e notturni della vita del paese. E in ogni caso abbiano ben presenti le responsabilità di ordine patrimoniale e penale in cui incorre chi danneggia il bene comune». G.C.Z.