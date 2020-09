Ladri in azione, forzati dodici garage

LUCA PELAGATTI

«Io sono rientrato a tarda notte da un impegno di lavoro e ho notato che un garage vicino al mio aveva la porta socchiusa. Ho pensato che il vicino lo avesse dimenticato così mentre invece era stato già visitato dai ladri che, probabilmente erano nascosti all'interno. E a ripensarci oggi mi viene una gran rabbia».

A parlare è uno dei residenti della palazzina di stradello Guiard, nella zona di via Newton, presa di mira l'altra notte dai ladri che con metodica costanza hanno aperto dodici garage. Rubando cose di ogni genere.

«Nel mio caso hanno rubato due biciclette - racconta uno dei residenti che però si è visto sparire anche un sacchetto pieno di vecchie riviste. «E chissà cosa speravano di farsene».

Una domanda senza risposta così come ancora da quantificare è il valore complessivo della refurtiva. Che comunque, visto che sono state portate via anche bici di un certo valore, è sicuramente di diverse migliaia di euro.

«In più ci sono le spese per rimettere a posto le porte che quasi sicuramente sono state aperte con un piede di porco che ha danneggiato le chiusure. E il fabbro dovrà ora intervenire».

Quello che poi lascia perplessi i residenti è la sfrontatezza dei ladri che si sono portati via ogni genere di oggetto. Persino una cassa di birra. «Viviamo in una zona tranquilla e vorremmo che rimanesse tale e pertanto auspichiamo che i controlli siano intensificati. Resta da capire come mai i ladri abbiano scelto proprio il nostro palazzo e come siano entrati nella zona interrata». Oltre, è ovvio, il timore che resta scoprendo che quella porta non era socchiusa per una sbadataggine. Ma perchè dentro, in silenzio, erano nascosti i ladri.