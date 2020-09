Simona Ciriegi, morta a 46 anni la guerriera della vita

«E' morta per affermare il diritto di difesa e il diritto a un giusto processo, l'avvocata turca Ebru Timtik. Dopo 238 giorni di digiuno, si è spenta sul finir del mese di agosto la giovane vita di Ebru Timtik che ha deciso di resistere contro la mancanza di giustizia e la violazione dei diritti umani, nel proprio Paese, non disponendo di altro che del proprio corpo». Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma esprime il proprio dolore e il proprio sdegno per la scomparsa della collega.

«E' morta nel carcere di Silivri, dove era detenuta insieme ad altri diciotto colleghi, per il suo impegno nella difesa dei diritti civili in Turchia. Ebru Timtik doveva scontare una condanna a tredici anni e mezzo di reclusione con l'accusa di presunti di legami con il Dhkp-C, organizzazione di estrema sinistra considerata gruppo terroristico dal Governo turco. In realtà l'avvocata Timtik è stata processata e condannata per avere legittimamente esercitato la sua funzione difensiva, per aver difeso con competenza e professionalità soggetti invisi al governo turco, per essersi quindi battuta in nome di un principio essenziale per uno Stato di diritto e l'affermazione delle sue libertà, il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo. Un sacrificio, il suo, teso ad affermare a costo della vita un patrimonio di valori e principi di giustizia irrinunciabili per tutta l'umanità».

«Il 14 agosto scorso - proseguono i rappresentanti degli avvocati parmigiani - la Corte costituzionale turca aveva respinto la richiesta di liberazione in via precauzionale sia per lei sia per il collega Aytac Unsal, entrambi in sciopero della fame, nonostante le condizioni di salute fossero già estremamente gravi. Per la Suprema Corte non ci sarebbero state "informazioni o reperti disponibili in merito all'emergenza di un pericolo critico per la loro vita o la loro integrità morale e materiale con il rigetto della richiesta del loro rilascio"».

«Ebru Timtik è morta prima che intervenisse una sentenza definitiva nei suoi confronti. Verso l'avvocata Ebru Timtik tutta l'Avvocatura ha un debito che è chiamata a onorare, perché quando viene attaccato un avvocato e la sua funzione difensiva, si attaccano "senza confini" e quindi in ogni luogo i diritti e le libertà fondamentali di ogni cittadino. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma, nel manifestare il profondo cordoglio per la tragica morte dell'avvocata Ebru Timtik, rivolge un appello a tutti coloro che avendo responsabilità istituzionali, in ambito locale, nazionale e internazionale, possano esprimere in ogni sede condanna per un Governo, quello turco, che non riconosce i diritti umani e con essi quei valori e quei principi, rappresentati dalle garanzie fondamentali costitutive ed essenziali per ogni Stato che possa definirsi laico e democratico».

