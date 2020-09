Anziana trova un ladro nel cortile e si sente male: arriva l'ambulanza

I ladri sono tornati a colpire nella città termale con alcuni tentati furti ed uno andato a segno.

Quest’ultimo è stato compiuto venerdì sera attorno alle 23 in via Marazzuola: dopo rotto il vetro della finestra di un bagno, i malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione dalla quale hanno asportato una videocamera digitale prima di darsi alla fuga. Al proprietario non è rimasto altro da fare che telefonare ai carabinieri della città termale che sono arrivati per un sopralluogo.

Probabilmente gli stessi ladri avevano tentato un colpo poco prima, attorno alle 22,30, a poche centinaia di metri, in via Tuberti: in questo caso, i malviventi sono stati messi in fuga dal proprietario dell’abitazione che si è accorto di rumori sospetti provenire dal cortile.

Nella mattinata di ieri, invece, in via Crispi, un’anziana ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Vaio a causa dello spavento dopo aver sorpreso un estraneo, pare un ragazzo di colore, con maglia bianca e pantaloni neri, nel cortile della sua abitazione: quest’ultimo è scappato, mentre l’anziana, per lo spavento, è stata colta da un malore ed è stata poi soccorsa da un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per accertamenti.

Sempre in zona, in via Rattazzi, lo stesso giovane era stato sorpreso poco prima ad armeggiare attorno alla portiera di un’autovettura riuscendo anche questa volta a scappare. Nella notte tra giovedì e venerdì un paio di colpi sono stati tentati in via Mascagni: un individuo, dopo aver forzato il portone di un condominio, ha cercato di entrare in un paio di appartamenti senza riuscire, fortunatamente, nel suo intento.

Delle indagini si stanno occupando in tutti i casi i carabinieri della città termale.

M.L.