Monopattini, è "boom": di utilizzo e di polemiche

GIAN LUCA ZURLINI

Da una parte l'entusiasmo, soprattutto dei giovani, di chi ha letteralmente "invaso" le strad della città con i monopattini elettrici messi a disposizione dal Comune per i cittadini. Dall'altra, per contro le lamentele e le proteste dovute all'utilizzo in modo anarchico e disordinato di questo nuovo mezzo di locomozione per il quale il rodaggio, almeno nella convivenza con gli altri utenti della strada, si annuncia nella migliore delle ipotesi laborioso.

INFRAZIONI A VOLONTÀ

E in effetti, bastava girare ieri per le strad della città per vedere, come dimostrano anche le fotografie pubblicate in queste pagine, che l'approccio con i nuovi monopattini è stato entusiastico, ma anche anarchico. Nessuna traccia di casco, anche per persone evidentemente di minore età, molti casi di monopattini con due persone sopra (in alcuni casi addirittura genitore e figlio) e, soprattutto, un disordine totale nel rispetto delle regole. I mezzi, silenziosi e ecologici, sfrecciavano veloci anche su strade in presenza di piste ciclabili, per non parlare dei marciapiedi, in alcuni casi diventati "terreno di conquista". Infine, un problema non da poco, che comporterà un forte impegno da parte delle società che gestiscono il servizio: il parcheggio "selvaggio" dei mezzi, lasciati in modo disordinato ovunque, in mezzo a marciapiedi, a fianco delle auto e in alcuni casi addirittura davanti a portoni di chiese e ingressi di negozi. Insomma, la partenza è stata buona per l'utilizzo, ma un po' meno per il rispetto delle regole.

CASCO PER I MINORENNI

A sottolineare la necessità del rispetto delle regole è il comandante della Polizia municipale Roberto Riva Cambrino: «Fortunatamente qui la legislazione esiste e le regole per il monopattino sono state date. Quella più importante e assolutamente da rispettare è l'obbligo di portare il casco per i minorenni che lo utilizzano. Si tratta ovviamente del casco da bicicletta, ma è una regola fondamentale per salvaguardare la salute dei più giovani, anche se il consiglio è di usarlo anche per i maggiorenni». Il comandante ricorda poi che «è vietato salire in due e che per il resto valgono tutte le regole che sono in vigore per le biciclette, dall'obbligo di usare le ciclabili dove ci sono al divieto di usarlo sui marciapiedi o in aree pedonali». Riva Cambrino annuncia che «i nostri agenti daranno multe e faranno opera informativa. Il monopattino è un ausilio importante, ma devono essere rispettate le regole per evitare che accada qualche incidente grave che ne comprometterebbe in modo irreparabile l'immagine. Per questo mi auguro che i parmigiani sappiano utilizzarli col buon senso».

«INUTILI E PERICOLOSI»

A bocciarli senza appello è invece Davide Fratta, noto legale cittadino: «Parlo a nome di molte persone: questi monopattini sono inutili e pericolosi. Oltretutto creeranno maggiori difficoltà ai ciclisti e rischiano di provocare incidenti gravi. Si tratta di una scelta avventata del Comune, che invece avrebbe dovuto pensare a facilitare di più l'uso delle biciclette, che oggi a Parma è più difficoltoso di qualche anno fa».