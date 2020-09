Monticelli, cartello divelto e buttato in strada: il sindaco fa denuncia

MONTICELLI TERME Un palo della segnaletica stradale è stato divelto e posizionato in mezzo alla strada, insieme al blocco di cemento delle fondazioni. È accaduto nei giorni scorsi a Monticelli Terme, ad opera di ignoti.

Dopo aver sradicato il palo con cartello di segnalazione della pista ciclabile nell’area verde di via Verdi, i vandali l’hanno posizionato in strada. Un gesto che poteva avere gravi conseguenze.

L’episodio ha spinto il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri a sporgere denuncia contro ignoti alla stazione carabinieri del paese termale. Postando poi sui social un commento sul fatto. «Ritengo - ha spiegato al riguardo il primo cittadino - sia sempre un dispiacere sporgere denuncia verso ignoti, che però potrebbero rivelarsi essere ragazzi di Monticelli. L’evento in sé è gravissimo: un palo divelto e posizionato nel bel mezzo di una strada, insieme al blocco di cemento delle fondazioni. Se fosse passata una moto, con un conducente un po’ distratto, sarebbe potuta finire davvero molto male».

In realtà, a Monticelli già nei mesi scorsi si erano verificati alcuni sgradevoli episodi, quali la rottura di specchietti di autovetture parcheggiate o l’imbrattamento di muri. Non è chiaro, però, se l’episodio legato al palo divelto sia riconducibile alle stesse persone.

«Ho ricevuto la telefonata di una mamma di Monticelli - ha aggiunto Friggeri - la quale mi ha raccontato di quanto suo figlio sia intimorito dall’andare da solo al parco, alla luce di alcuni episodi di bullismo, commessi da una sorta di "baby gang". Così mi sono convinto a rendere pubblico l’accaduto. Occorre denunciare e divulgare per segnalare a tutta la comunità questi pericolosi fatti, allo scopo di far rispettare le regole di base di una convivenza civile. Non ci si può permettere che venga messa in pericolo la sicurezza dei cittadini. Si è passato il limite e ora si cercano i colpevoli».

I carabinieri di Monticelli sono al lavoro per cercare di fare chiarezza su quanto successo e di individuare gli autori del gesto.

N.F.