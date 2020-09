Scende in garage e trova un ladro: denunciato

LUCA PELAGATTI

Pensava ad una distrazione. E invece era un ladro. E' una sera da dimenticare quella di venerdì per una donna residente in via Vanoni, nella zona di via Venezia, che intorno alle 22 si è trovata faccia a faccia appunto con un ladro. Che solo grazie alla sua freddezza è stato bloccato e denunciato.

A quell'ora la donna, senza sospettare nulla, è scesa nel seminterrato dove si trovano le autorimesse e ha notato la porta socchiusa. «L'avrò dimenticata», ha pensato. Scoprendo però che non era così. Una volta all'interno, con la luce ancora spenta, la donna ha infatti notato un'ombra che la sfiorava ed ha capito che nella rimessa si era infilato un ladro. Inutile dire che la paura avrebbe potuto paralizzarla. Invece lei si è lanciata in avanti cercando di afferrarlo per la maglia e bloccarlo mentre con tutto il fiato il gola ha iniziato a chiedere aiuto e a chiamare il marito che era in casa. E' stata questione di pochi istanti e l'uomo con un vicino si è precipitato nel seminterrato da cui il ladro non era ancora riuscito a sfuggire. I due lo hanno quindi trattenuto e consegnato agli uomini delle volanti della questura arrivati a sirene spiegate che lo hanno quindi portato in borgo della Posta dove è stato identificato.

Si tratta di un tossicodipendente 33enne italiano, già fermato innumerevoli volte negli ultimi tempi per reati analoghi che è stato nuovamente denunciato.

Ora i poliziotti stanno cercando di capire se possa aver colpito altre volte nelle scorse ore e se possa esserci un collegamento con la razzia svolta la notte precedente nella zona di via Newton durante la quale sono stati forzati dodici garage in una sola palazzina.