Delfini, per «budget» un cuore generoso

LAURA UGOLOTTI

Era cresciuto fra stabilimenti e prosciuttifici, seguendo le orme del padre Dante. Scomparso ieri a 72 anni, Enrico Delfini era molto conosciuto e stimato in città, soprattutto nel settore alimentare. Ha dedicato tutta la vita al suo lavoro.

Aveva iniziato giovanissimo, come mediatore di salumi: si è fatto apprezzare tanto per le sue capacità quanto per la passione che metteva nel suo lavoro.

Poco alla volta, ha gettato le basi di una carriera che lo ha visto assumere ruoli di sempre maggiore responsabilità: direttore di diverse aziende, dalla Brendolan Prosciutti, già nei primi anni '90, fino alla Nuova Boschi di Felino, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato per oltre 13 anni.

Un manager serio, preparato, appassionato, sempre portatore di idee innovative e creative.

Amava moltissimo il suo lavoro, al quale si è sempre dedicato con anima e cuore. Anche dopo la pensione è rimasto legato al settore dei prosciuttifici, a cui non ha mai smesso di dare il suo contributo.

«Il lavoro era la sua vita - racconta il cognato Paolo Bucci, fratello della prima moglie, Lillia -. Era molto bravo, capace, tutti lo stimavano. Ma soprattutto era un uomo di una generosità fuori dal comune, un vero signore».

Elegante, distinto, sempre disponibile alla chiacchiera in compagnia ma allo stesso tempo anche molto riservato nei suoi affetti, Delfini viveva da tempo in provincia di Vicenza, con la seconda moglie, Silvia Brendolan, e alle figlie Erica e Ilaria. A Parma però è sempre rimasto legato. Nato sulla via Spezia e poi trasferitosi nel quartiere San Leonardo, tornava appena possibile. «Non scorderò mai le nostre cene, insieme a Maria Chiara, sua figlia - continua Paolo Bucci -. Pur non vivendo qui, tornava spesso a Parma ed era una piacevole abitudine quella di trovarci a tavola, spesso nel ristorante di Fabio Romani. Amavamo entrambi la buona cucina ed era un modo per stare insieme e curare i legami di famiglia, seppur nella distanza».

«Per me Enrico era molto più di un cognato. Era un fratello, un amico. Mi ha sempre sostenuto, anche nelle mie imprese e non solo sponsorizzandole – ricorda Bucci, che è un ultramaratoneta -. Nel 2009 mi ha accompagnato, insieme con Pino Agnetti, alla Trans 333, nel deserto del Marocco. Lo trovavo a ogni checkpoint, pronto a supportarmi e ad aiutarmi. Un ricordo stupendo. Lui era così: una persona di gran cuore, generoso e disponibile con tutti. So che si dice sempre di chi viene a mancare, ma nel suo caso è la pura verità. Credo che nessuno possa dire il contrario».