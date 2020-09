Fuga dai centri diurni, nelle Cra «persi» 72 posti

ANDREA VIOLI

Presenze dimezzate nei centri diurni, poche rinunce per entrare nelle Case residenze per anziani (Cra), dove arrivano nuovi anziani ma in base alle nuove norme si «perdono» 72 posti letto. Dalla riapertura dopo il lockdown è questa la situazione nelle strutture gestite da Asp Ad personam. L’amministratore unico dell’azienda pubblica, Gianluca Borghi, interpellato dalla Gazzetta traccia il quadro della situazione. E sottolinea che la «fase 3» dell’emergenza legata al Covid-19 ha complicato la gestione delle strutture sociosanitarie, che non potranno tornare in tempi brevi alle capacità di accoglienza precedenti. Nel Distretto di Parma in generale ci sono poco più di 300 anziani in attesa di essere ammessi in una Cra e servirà tempo per accorciare la lista d'attesa.

CENTRI DIURNI A METÀ

Dalla riapertura, nei due centri diurni gestiti da Asp Ad personam ci sono stati più «abbandoni» di posti. Se il centro Molinetto era frequentato da 14 anziani, ora sono rimasti in sette perché nella metà dei casi le famiglie hanno deciso di tenerli a casa. Lo stesso al Gulli: 9 anziani su 20, divisi su due turni. Diverso è il discorso per le Cra dell’Asp, cinque in città e una a Colorno. Tre famiglie che si trovavano già nella lista d’attesa (gestita dal Comune) hanno rinunciato ma non ci sono «fughe»: Borghi sottolinea che è una cifra marginale e non di rado chi è in lista per entrare in una Cra ha problemi di non autosufficienza o situazioni famigliari tali da rendere inevitabile l’aiuto di una struttura. Anzi sono iniziati i nuovi ingressi, sebbene in modo più rallentato a causa delle più articolate precauzioni per evitare che si intrufoli anche il coronavirus. «Il riempimento delle strutture si sta rallentando un po’ ma è fondamentale che il virus non entri - spiega Borghi -. Stiamo attuando i nuovi ingressi, finora 20, con precauzioni significative. Chi entra deve stare 14 giorni in una stanza singola. Abbiamo colto l’occasione per eseguire lavori strutturali alla Cra Tigli, che stanno terminando. Anche la necessità di bagno singolo nelle stanze dei nuovi ospiti, in strutture dove sono ancora presenti bagni che servono più stanze, sta rallentando gli ingressi. In tutto abbiamo 90 ospiti in meno rispetto ai 420 della capienza totale».

MENO POSTI DISPONIBILI

In base alle nuove regole, ogni struttura riserva quattro stanze alla «quarantena» dei nuovi arrivati e agli anziani in rientro da ricoveri ospedalieri («zona grigia»), più due stanze pronte come «zona rossa», dove trasferire gli anziani che fossero positivi al virus. «Sono 12 posti per ogni struttura di fatto vincolati», commenta l’amministratore, che ribadisce l'impegno per proseguire con i nuovi ingressi. In questo quadro ci vorrà comunque tempo per ridurre le liste d'attesa. Nel Distretto di Parma, le persone anziane non autosufficienti in lista d'attesa per entrare nelle Cra sono di poco superiori a 300.

COSTI IN PIÙ E AIUTI

Sul piano economico, il post-emergenza ha un contraccolpo di oltre 250mila euro fra maggiori costi (ad esempio per acquistare più dispositivi di protezione e materiali per la sanificazione) e minori entrate. Per questo si chiede aiuto alla Regione: «Le Asp non hanno avuto alcun sostegno dai decreti del governo sull’emergenza, né la cassa integrazione né il differimento dei mutui. Con l’assessore Rossi dialoghiamo con la Regione: ci è stato chiesto di quantificare la spesa. Sulle mancate entrate, sarà considerata la possibilità di erogare almeno la parte delle rette a valenza sanitaria, circa il 50 per cento. Abbiamo anche messo in campo alcune azioni, come il recupero di morosità sulle rette e sul patrimonio immobiliare locato e la riduzione di consulenze».