La pandemia non ferma l'estate di lavoro dei giovani

CAROLINA CASALGRANDE

STUDENTESSA

La curiosità e l’interesse per l’altro non «evaporano» nemmeno sotto le temperature del solleone. Così è stato per Carolina Casalgrandi, ventunenne studentessa di scienze dell’educazione, che quest’estate ha deciso di lavorare come animatrice in due diversi centri estivi: il «Giardino dei Bambini», organizzato dall’associazione «A piccoli passi», e quello della parrocchia di Roccabianca, il suo paese. «Per quest’anno così particolare – spiega – c’era bisogno di molti più animatori maggiorenni diplomati ai quali affidare i numerosi gruppetti di bambini. La situazione è stata difficile da gestire sia burocraticamente che per spazi e regole da rispettare». L’amore per il prossimo e la passione per il proprio lavoro le hanno permesso di andare oltre la fatica di indossare la mascherina tutto il giorno con il caldo, le costanti igienizzazioni, non poter vedere le espressioni o il sorriso dell’altro. Il senso di responsabilità di Carolina è stato sia nei confronti della propria comunità, alla quale dice di aver voluto «fornire un servizio necessario data la chiusura delle scuole e di molte attività», che per i bambini. «Desideravo con tutta me stessa poter dare l’opportunità ai più piccoli, che sono stati chiusi in casa così tanti mesi, di rincontrarsi e giocare in sicurezza – ammette –. Ho lavorato sempre con gioia: i bambini sono meravigliosi, ti insegnano a soffermarti sulle cose davvero importanti della vita». Carolina non ha semplicemente trovato un lavoro estivo, ma la strada per costruire il suo futuro. «So che il mio lavoro sarà a contatto con i più piccoli (i suoi occhi e la passione con cui ne parla lo confermano) perché sono speranza, sono futuro».

ALICE PICCININI

STUDENTESSA

Lavorare alla campagna dei pomodori è da sempre uno degli impieghi estivi più gettonati dai giovani. Fra i moltissimi quest’anno c’è Alice Piccinini che ha raccontato: «Tra il secondo e terzo anno di università ho deciso di fare la campagna stagionale. Una scelta – spiega – che sapevo da subito sarebbe stata fisicamente difficile, ma sicuramente importante dal punto di vista umano». Un lavoro, questo, che non è adatto a tutti. Come spiega Alice, infatti, «la fabbrica non è un ambiente confortevole: le temperature sono alte, bisogna stare in piedi 8 ore, è faticoso indossare la mascherina per così tanto tempo. A volte – dice – tra il movimento e il caldo mi manca il respiro». Tutti sacrifici che sono stati ripagati. «La cosa che porterò con me per sempre è il bagaglio emotivo costruito con le persone che ho incontrato». Un’esperienza totalizzante, prima ancora che esclusivamente professionale, che le ha insegnato a condividere e collaborare con l’altro. «Mi sono messa davvero alla prova con questo percorso, e ho imparato una lezione importantissima: mettere in secondo piano quello che vorrei fare e dare priorità a quello che devo fare». Ormai la stagione è quasi conclusa e la ragazza ammette di essere «veramente dispiaciuta». «Mi sentirò un po’ persa – aggiunge con un po’ di malinconia – L’unica cosa che non mi mancherà è il dover correre freneticamente per fare tutte le cose al di fuori del lavoro: dallo studio ad una semplice lavatrice». Anche per questo, infatti, alcuni dei guadagni che Alice ha messo da parte durante la campagna serviranno per «un bel viaggio. Solo quando – aggiunge – tutto sarà più tranquillo».

MICHELLE NUZZO

STUDENTESSA

C’è anche chi la passione di lavorare con i bambini la scopre quasi per caso. È quello che è successo a Michelle Nuzzo, studentessa di marketing, che per «mettersi alla prova e ritrovare una routine dopo i mesi di isolamento» è andata alla ricerca di uno dei lavori che quest’anno ha avuto molte richieste: la babysitter. I genitori si sono trovati in difficoltà con la chiusura delle scuole e delle altre attività ricreative e il bonus dal governo ha fatto crescere le richieste. «Ho trovato una famiglia che aveva bisogno per giugno e luglio. Così, dopo un colloquio è iniziata questa avventura: la mia prima avventura da babysitter». Essendo per Michelle la prima volta alle prese con i più piccoli, ammette che all’inizio «era preoccupata di non riuscire a gestire tutto, di non essere in grado». Ma così non è stato perché, dice, «da subito ho capito che mi sarebbe piaciuto questo lavoro e ho giocato e cucinato con i bambini con entusiasmo ed allegria». Per la studentessa, conciliare lavoro e università non è stato semplice, anche se, spiega, «il lavoro mi ha aiutato molto a scandire gli orari per lo studio. Se sono impegnata e so di avere poco tempo a disposizione, mi concentro e do il meglio di me». Imparare ad organizzare lo studio sulla base degli impegni, non è l’unica cosa che Michelle ha acquisito in questo periodo. «La consapevolezza di essere in grado di gestire i bambini, mi ha permesso di conciliare lavoro con un’altra mia grande passione: la pallacanestro – dice la ragazza, giocatrice di serie B di basket –. Infatti quest’anno, Covid permettendo, mi lancerò in un’altra nuova avventura: diventerò allenatrice di una squadra di bambini».

FRANCESCO MONTANI

NEOLAUREATO

«Mi sono laureato in ingegneria civile a marzo e, finita la quarantena, ho cercato un lavoro estivo per pagarmi la laurea magistrale e mettere da parte qualche risparmio» dice Francesco Montani, che ha deciso di cercare un lavoro nei mesi più caldi per riuscire a mantenersi gli studi autonomamente. Un’opportunità che si è presentata grazie ad un amico che gli ha fatto sapere che nell’azienda in cui lavorava cercavano personale per la stagione estiva. «Un lavoro manuale di assemblaggio di finestre – spiega il giovane – Scollegato certamente dai studi, ma ho voluto comunque affrontare questa nuova esperienza perché ne ho capito da subito l’importanza». Un lavoro soprattutto fisico che gli ha insegnato molto a livello umano. «Lavorare in fabbrica non è certamente una passeggiata – dice – ma proprio la sopportazione e il sacrificio mi hanno insegnato come comportarmi in un contesto lavorativo che, seppur sereno e tranquillo, ha regole molto ferree». Un bagaglio personale che forse non gli servirà dal punto di vista pratico per il percorso di studi, ma che è stato il primo importante passo nel mondo del lavoro. Molto pragmaticamente Francesco, infatti, parla di quello che accadrà nei prossimi mesi: «Ho in mente tutt’altro per il mio futuro. Questa attività però mi ha permesso comunque di costruire il mio avvenire, gravando meno anche dal punto di vista economico sulla mia famiglia». Lo studente ha le idee molto chiare: a settembre inizierà la magistrale in ingegneria civile e si sente «temprato» dalla sua esperienza lavorativa estiva, vista da lui stesso «come un percorso che porterò sempre con me insieme alle persone che ne hanno fatto parte».