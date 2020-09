Sala Baganza, si riparte: ecco tutte le novità

EUGENIA CARPANA

SALA BAGANZA Sono oltre 500 i ragazzi ai blocchi di partenza in attesa della riapertura delle scuole di Sala Baganza. Il 14 settembre 125 piccoli scolari entreranno alla materna, 210 sono attesi nelle aule delle elementari e 170 i ragazzi delle scuole medie.

Ma a che punto è la preparazione di questo grande evento, quest’anno particolarmente sospirato dopo i lunghi mesi trascorsi nelle nostre case assediati dal virus?

E’ Paola Bernazzoli, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Loris Malaguzzi, a raccontare come sta procedendo questo periodo caotico di preparativi. «Abbiamo tenuto come obiettivo quello di garantire il più possibile il servizio come gli anni scorsi, cercando di organizzare ingressi diversificati ma con pochissime variazioni di orario». Per limitare al minimo i disagi, la diversificazione è stata attuata in base al mezzo di trasporto utilizzato per l’arrivo a scuola: chi arriverà con i pullmini scolastici entrerà in classe 10 minuti dopo ed uscirà 10 minuti prima rispetto a chi si reca a scuola a piedi o in auto accompagnato dai famigliari.

Finalmente si torna alle lezioni in presenza ma è già pronto un «piano b» se la situazione dovesse precipitare. «Quando avremo l’orario definitivo, gli insegnanti consegneranno alle famiglie anche l’orario per l’eventuale attività a distanza. Se le scuole dovessero chiudere per quarantena o lockdown, già dal giorno dopo saremo in grado di partire con la didattica a distanza».

Non sono invece in programma attività extrascolastiche, almeno per i primi mesi: «Fino alla fine di settembre è previsto solo l’orario antimeridiano» prosegue la preside. «I rientri pomeridiani inizieranno dal 28 settembre per le elementari e dal mese di novembre per la materna. Non abbiamo intenzione di attivare servizi di prescuola o doposcuola, sempre per attenerci alle linee guida del Ministero che dicono di non mischiare i bambini provenienti da sezioni o classi diverse ma di lasciare il ''gruppo bolla'', almeno questo è l’obiettivo fino al mese di dicembre, mentre sono garantiti trasporto scolastico e mensa».

E il tanto discusso argomento banchi? «Poiché le disposizioni ministeriali non contemplavano le scuole dell’infanzia ma solo le elementari e le medie, sulla scuola materna di Sala Baganza è stato il Comune ad investire, acquistando oltre 200 banchi monoposto per le cinque sezioni e il refettorio, così da poter sostituire i tavoloni dove prima si potevano sedere 6 bimbi e dove ora, con le nuove norme, avrebbero potuto sedersi solo in 2. Questi invece sono moderni tavoli monoposto trapezoidali che in futuro, quando torneremo alla normalità, potranno essere utilizzati anche per mettersi in cerchio durante le attività di gruppo».

Per le scuole medie, dove sono appena stati fatti impegnativi interventi di ristrutturazione antisismica, e per le elementari, i banchi presenti sono già monoposto per cui è stato ordinato solo qualche banco con rotelle, per eventuali insegnanti in compresenza. Durante la ricreazione o la merenda, se la stagione non consentirà di uscire, gli studenti dovranno rimanere al proprio posto dove è garantita la distanza di un metro. Le mascherine? Chi è seduto al banco non dovrà indossarla in quanto è assicurata la distanza interpersonale mentre sarà obbligatoria dai 6 anni in su in caso di spostamenti e comunque per i docenti. E in tutto questo caos di norme e preparativi la scuola non si è comunque dimenticata di chi, il 14 settembre inizierà una nuova avventura. «Accoglieremo i bambini di prima elementare e i ragazzi di prima media nel loro primo giorno di scuola alle 9» conclude Paola Bernazzoli «li faremo iniziare un’ora dopo per poterli accogliere all’aperto, fare la loro conoscenza e dedicare un momento particolare solo a loro».