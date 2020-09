Ana Isabel Lazo: «Dal Guatemala a Parma per la lirica»

LUCIA BRIGHENTI

Tempi difficili per i giovani che si stanno affermando nel campo della lirica: lo stop forzato causato dalla pandemia ha colpito particolarmente la generazione che iniziava a calcare i palcoscenici dei teatri prima del lockdown. Lo spiega Ana Isabel Lazo, 33 anni, nata a Città del Guatemala e oggi residente a Parma. Dalla scoperta della passione per il canto alla sua decisione di venire in Italia, il soprano racconta il suo percorso, tra successi e difficoltà.

Come ha scoperto la passione per la lirica?

«I miei nonni erano spagnoli e avevano portato con loro dischi di José Carreras e Montserrat Caballé... Ascoltavano soprattutto la zarzuela, ma l’impostazione vocale è la stessa dell’opera lirica. È stato il mio primo contatto con il canto».

Con chi ha studiato?

«In Guatemala ho avuto due insegnanti, che però non mi hanno dato le basi. Per fortuna avevo un’impostazione naturale della voce. Ho poi conosciuto un italiano che metteva in scena opere per portarle in tournée in Centroamerica: ho fatto l’audizione per “Bohème” e sono stata presa come Mimì. Con lo stesso gruppo ho cantato anche in “Turandot”, “Don Giovanni”, “Il barbiere di Siviglia”... è stata la mia prima esperienza professionale».

Perché poi ha deciso di studiare in Italia?

«Volevo imparare bene l’italiano: un cantante lirico deve capirlo, sapere com’è il fraseggio parlato e applicarlo al canto. Dopo aver studiato un anno e mezzo a New York mi sono trasferita a Firenze e poi nel 2010 ho fatto l’audizione per l’Accademia di perfezionamento del Festival Pucciniano di Torre del Lago. Lì ho conosciuto Lucetta Bizzi, con cui ho poi studiato nel Conservatorio di Parma».

Qual è il repertorio in cui si sente più a suo agio?

«Le opere di Verdi sono nelle mie corde: “Aida”, “Un ballo in maschera”... reggo bene la sua scrittura che ha salti e acuti. La tessitura pucciniana è invece molto centrale, una zona che ancora non sento al cento per cento mia».

Lei è stata la prima cantante occidentale ad aver sostenuto un ruolo da protagonista in un’opera lirica cinese...

«Ho fatto le audizioni per l’ “I Sing! International young artist festival”, che porta cantanti occidentali in teatri come il NCPA di Pechino. Si esegue musica lirica occidentale ma anche quella composta dalla prima generazione di operisti cinesi, quindi bisogna imparare a cantare in mandarino... Nel 2019 sono stata scelta per interpretare la missionaria statunitense Minnie Vautrin nell’opera “170 giorni a Nanchino, il diario di John Rabe” del compositore cinese Tang Jianping che ho già cantato in Cina e in Europa. Avremmo dovuto andare anche negli Stati Uniti ma la pandemia ha fatto saltare la tournée».

Quanto ha influito questo stop forzato sulla sua carriera?

«La mia carriera stava finalmente decollando, dopo tanti anni di studio. Ho cantato alla Staatsoper di Berlino, alla Elbphilharmonie di Amburgo, ho interpretato Amelia in "Un ballo in maschera" a Busseto... Ho inoltre vinto la Bologna International Vocal-Competition, premio grazie a cui ho tenuto un concerto nel Bologna Opera Festival e avrei dovuto cantare Tosca in Bulgaria, altro impegno annullato. La pandemia mette in difficoltà soprattutto la mia generazione».

Quali sono le sue speranze per il futuro?

«Vorrei costruire la mia carriera nei grandi teatri della Germania e degli Stati Uniti, perché in questi paesi la lirica è vissuta come qualcosa che fa parte della quotidianità, a portata di tutti. Vorrei anche continuare a collaborare con la Cina, dove il nostro lavoro è molto apprezzato».

Ha una cantante che considera un modello?

«Ho una grande ammirazione per Ghena Dimitrova perché, pur avendo una voce molto potente, riusciva a dominarla, cantando “Turandot” come anche titoli oggi interpretati da soprani lirici leggeri. Ammiro questa padronanza del suo strumento vocale».