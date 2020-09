In pensione Cantarelli, il medico dei bambini

ISABELLA SPAGNOLI

Angelo Cantarelli, pediatra che ha curato migliaia di bambini, diventando punto di riferimento per tantissimi genitori va, ora, in pensione dall'attività convenzionata.

Sfilare il camice bianco significa anche ripercorrere gli anni della sua carriera.

«Sono nato a Parma il 5 settembre 1950 e ho conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia (successivamente la specialità in Pediatria) nel 1980 presso l'Università di Parma. In quello stesso anno ha aperto l'ambulatorio a Baganzola e in via Farini – spiega -. Ho avuto diversi maestri ognuno dei quali mi ha insegnato qualcosa. Allora mi nutrivo di ogni loro frase, di ogni sguardo, di ogni ragionamento. Incameravo e mi dicevo: “così dovrai fare, non scordartelo”, oppure “così non dovrai fare e non scordare neppure questo”».

Angelo Cantarelli ricorda che fra le sue guide c'è stato anche Giorgio Pietra, medico della sua famiglia, mancato proprio in questi giorni, che lo accolse nel suo ambulatorio in via Farini e il dottor Renato Solli che nutriva tanta fiducia in lui.

«Un collega a cui ho voluto molto bene è Lucio Levi, caposaldo della Pediatria di famiglia in Parma: un giorno una mamma di un suo piccolo paziente, o forse una nonna, mi disse: “il dottor Levi protegge i suoi bambini!” Ho cercato di fare di quella frase la mia filosofia».

Il dottor Cantarelli spiega, poi, la scelta di fare il pediatra. «E' stato per un puro caso: nacque tutto da un evento negativo, molto patito dal sottoscritto, della mia vita di studente: fui bocciato a settembre in prima liceo classico per una sola materia, scelsi di non cambiare scuola e rimasi al Romagnosi, cambiai solo sezione. Lì conobbi colui che sarebbe stato amico e fratello il dottor Voccia: con lui preparammo la maturità e quella fu la scintilla che accese la mia vita futura: decidemmo insieme di iscriverci a medicina. Propriio che non ho medici fra i miei antenati prossimi e remoti e avrei dovuto lavorare con papà, nonno, zio e fratelli alla Mangimi Cantarelli... Abbiamo sempre superato gli esami insieme, alla fine abbiamo deciso di iscriverci a pediatria, siamo diventati pediatri e tutti e due pediatri di famiglia».

«Solo così, da un fatto negativo, sono riuscito a scoprire il lavoro per il quale ero nato, molto di più di un lavoro che amo molto. Mi piace pensare che se non fossi stato bocciato in italiano a settembre non avrei mai potuto fare il pediatra di famiglia».

Il dottor Cantarelli rivela di avere avuto sempre rapporti splendidi con i colleghi. «Il gruppo di pediatri di famiglia di Parma è coeso e attivo. Un rapporto molto costruttivo è stato quello con i miei colleghi pediatri ospedalieri e chirurghi pediatri: al bisogno mi hanno aperto ogni porta che mi facilitasse il compito. Non posso poi scordare i rapporti accoglienti con le tecniche, assistenti sanitarie e infermiere della Pediatria e della medicina pubblica».

Il lavoro di pediatra è molto pesante: cosa ha reso possibile praticarlo al meglio? «Carattere, disponibilità e dedizione – risponde -. Per far sì che la mia professione potesse svolgersi secondo questi dettami c'è stato l'enorme appoggio della mia famiglia. Grazie ai miei figli, dunque e a mia moglie».

Angelo Cantarelli sottolinea come il suo rapporto con i piccoli pazienti sia sempre stato magnifico: «Io sono un bambino non cresciuto, se voi vedeste il mio ambulatorio capireste . E' arredato per “noi” fanciulli: una raccolta di Puffi (che mio figlio grande mi ha concesso in comodato) il veliero di capitan Uncino che veleggia in una bacheca della mia libreria, Donald Duck che suona il bongo là in alto, vicino al soffitto. Nessun bimbo è mai uscito da una visita senza avere un nuovo sticker da attaccare alla cartella clinica».

Il pediatra rivela le sue soddisfazioni. «La più grande è aver avuto la percezione tangibile di avere ottenuto quasi sempre la fiducia dei miei genitori che mi hanno affidato il più grande tesoro della loro vita. Ora che sono in pensione avrò più tempo da dedicare a mia moglie e ai miei figli e, inoltre, più tempo per i miei hobby (ne ho diversi). Tenete presente che, se così si può dire, uno dei miei hobby più importanti è il mio lavoro, per cui… continuerò a lavorare».