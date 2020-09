La borgotarese Laura Lucchi torna su Rete 4 con Donnavventura

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO La borgotarese Laura Lucchi torna in tv. In agosto è stata chiamata da Mediaset per girare alcune puntate del programma di Rete 4 «Donnavventura», in veste di «veterana» ed esperta. E domenica 13 settembre ne andrà in onda una in cui sarà fra le protagoniste.

«Nell’estate di dieci anni fa venivo scelta tra oltre 90mila candidate - ricorda Laura -. Stavo realizzando un sogno: poter viaggiare come reporter e vivere un’esperienza unica e straordinaria, ove il viaggio, come stile di vita, mi consentiva di attraversare continenti, imbattermi in culture e tradizioni suggestive, dormire in alberghi di lusso ma anche in “campi tendati” nel cuore del deserto, al chiaro di luna e sotto un cielo di stelle. Mai avrei immaginato che Donnavventura sarebbe diventata una mia vera seconda famiglia».

Ora Laura Lucchi è stata richiamata per alcune puntate speciali. «Con l’incertezza e la paura causate dalla diffusione del Covid-19 non è stato possibile organizzare una spedizione come quelle a cui eravamo abituati, in questi 30 anni del programma. È stata l’opportunità di far nascere qualcosa di nuovo, “Donnavventura Italia”: un viaggio attraverso il nostro Paese, alla scoperta di luoghi, alla portata di tutti, ma spesso sconosciuti. Così, rispettando tutte le procedure di sicurezza, ho avuto l’opportunità di rivestire, per diversi giorni, i panni della Donnavventura, in una serie di tappe dedicate al territorio dell’Emilia-Romagna».

Le puntate vanno in onda tutte le domeniche, poco prima delle 14, su Rete 4: «Tutte le informazioni relative ai luoghi che visitiamo - conclude - sono sul sito www.donnavventura.com».