San Giovanni, nuova luce sul fregio del Correggio

LUCA MOLINARI

A tu per tu col fregio del Correggio in San Giovanni Evangelista. Appollaiati su un alto ponteggio che consente di godere di una visuale unica del ciclo di affreschi, attualmente in restauro. I lavori - finanziati dall’imprenditore Giovanni Bormioli, realizzati dal restauratore Marcello Castrichini e diretti dall’architetto Sauro Rossi - sono patrocinati dal Comune nell’ambito di Parma 2020+21 e, per ora, riguardano soltanto la prima campata sul lato destro rispetto all’ingresso della chiesa.

Questo primo intervento dovrebbe concludersi il prossimo mese, ma la sfida dei monaci benedettini - guidati da padre Filippo Bruno - e di Maria Cristina Chiusa, storica dell’arte e responsabile del patrimonio artistico di San Giovanni Evangelista, è quella di far tornare al suo antico splendore tutto il fregio (che corre lungo l’intero perimetro interno della navata centrale e del transetto), parzialmente restaurato una quindicina di anni fa (gli interventi hanno riguardato le ultime tre campate sulla sinistra).

Il nuovo restauro, oltre a restituire alla città un altro straordinario capolavoro risalente all’inizio del 1500, sta offrendo una serie di dati e informazioni significative sul Correggio e sullo stretto legame con gli altri affreschi correggeschi presenti in San Giovanni. «L’intervento - spiega la Chiusa - rientra nel progetto di valorizzazione complessiva della chiesa di San Giovanni e del monastero. Gli attuali restauri e gli studi portati avanti sugli affreschi presenti nell’abazia ci dicono che l’importanza del fregio è stata sottovalutata nel corso del tempo, a scapito della cupola e della lunetta che ritrae San Giovanni».

In realtà gran parte del fregio sarebbe stato dipinto dal Correggio. «Stanno emergendo dettagli che erano stati cancellati dal passare del tempo e che ci fanno pensare che Correggio abbia iniziato il fregio proprio dalla campata attualmente oggetto di restauro - sottolinea la storica dell’arte -. Il fregio è il primo importante tassello di un progetto unitario che si dipana con la cupola, proseguiva con l'Incoronazione della Vergine e si conclude con la lunetta di San Giovanni».

Dal fregio emerge il cuore del pensiero benedettino e cassinese, che mette sullo stesso piano tutte le professioni religiose. Nella campata oggetto di restauro, viene rappresentato il profeta Isaia, che apre idealmente il ciclo di affreschi. Non solo. Dal fregio emerge tutta l’attenzione verso la luce di Correggio. «La fascia continua di scene presente nel fregio - rimarca Castrichini - ha dei colori diversi a seconda che ci si trovi sul lato destro o su quello sinistro. L’ingresso della luce sui due lati della chiesa è molto diversa e Correggio ha calcolato una diversa luce e prospettiva per garantire un’efficace illuminazione dell’intero ciclo di affreschi».