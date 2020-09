Università, è corsa al test sierologico

GIOVANNA PAVESI

Le richieste per sottoporsi al test sierologico all'università sono già quasi mille e gli esami, svolti all’inizio su 20 persone al giorno (che poi aumenteranno progressivamente), proseguiranno almeno fino a ottobre, perché le prenotazioni sono tante (ieri mattina erano in elaborazione 600 mail). Per accedere all’esame è necessario telefonare o scrivere una mail, ma diversi studenti segnalano difficoltà, soprattutto per gli appuntamenti telefonici (le linee sono spesso occupate).

Il primo appuntamento (su base volontaria) con il test sierologico gratuito per il Covid, per i dipendenti e gli studenti dell’ateneo, è stato ieri mattina, dalle 8.30 alle 13, all’ambulatorio di Medicina Legale. E nella prima giornata di campagna di screening, ad attendere il proprio turno e poi il risultato del test, consegnato di persona, c'era un gruppo ordinato: niente ressa, nessuna fila.

Caterina è borsista di ricerca alla facoltà di Medicina e quello di ieri mattina è stato il suo secondo esame sierologico: «Ne avevo già fatto uno a maggio, visto che lavoro anche in ospedale. Non sono preoccupata per il risultato: il test è fatto apposta per individuare in anticipo un eventuale contatto con il virus».

Costanza Lagrasta, docente e ricercatrice al dipartimento di Medicina e Chirurgia, sta facendo il suo terzo test: «Credo sia fondamentale applicare questo screening a docenti e studenti, soprattutto adesso che ricominceranno i corsi. L’esame è uno strumento molto importante, insieme alle misure di sicurezza. Nonostante siamo stati tutti più attenti, abbiamo l’estate alle spalle e molti di noi sono andati in luoghi di villeggiatura. Questo esame è su base volontaria ed è giusto che lo sia, ma prestare attenzione è una questione di rispetto reciproco».

Anche Marzia, studentessa 25enne iscritta alla facoltà di Giornalismo e Cultura editoriale, è al suo secondo test sierologico: il primo, chiesto in autonomia ed eseguito in un ambulatorio privato, l’ha fatto al termine del lockdown, per assicurarsi di non essere veicolo di contagio per i suoi familiari più anziani, che vivono in Puglia. «Sono un po’ agitata. A prescindere dall’opportunità data dall’università, lo avrei fatto comunque», spiega la giovane, che passeggia nervosamente per il cortile, nell’attesa di ricevere l’esito. Racconta che molti suoi coetanei preferiscono non sottoporsi all’esame perché, in caso risultassero positivi alle IgM e alle IgG (gli anticorpi), avrebbero l’obbligo di rientrare al proprio domicilio e sottoporsi a quarantena volontaria: «In tanti temono più un altro periodo di isolamento, rispetto alla positività».

Prima di aprire la busta con l’esito, si ferma, osserva e poi, infine, sorride. E se ne va.