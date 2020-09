Camminata Lagdei-Pratospilla: record del giovane Cristian Greci, testando un'app

ANTONIO RINALDI

Da Lagdei a Pratospilla in 2 ore e 21, a piedi via crinale: è l’impresa realizzata da Cristian Greci, 24enne, studente di Parma, che ha certificato questo piccolo record sperimentando una nuova piattaforma per smartphone in grado di tracciare le prestazioni degli atleti.

Tutto nasce nell’ambiente sportivo dell’orienteering, che ha subito - come gli altri sport - l’interruzione delle gare e deve fare i conti con la necessità del distanziamento legata all’emergenza coronavirus. Alcuni sportivi hanno pensato di iniziare a utilizzare l’applicazione «Livelox» per tracciare una prestazione atletica su un percorso lungo, misurando i tempi e verificando il rispetto di un itinerario. Un’applicazione (ideata da un norvegese che pratica orienteering) gratuita per prestazioni sportive dei singoli, che sta diventando punto di riferimento per il confronto tra le prestazioni degli atleti. Corrado Arduini, allenatore Federorientamento regionale emiliana, ha ideato l’operazione: «In Appennino parmense, zona della Val Parma e Cedra, abbiamo attivato due percorsi: Lagdei - Pratospilla e un anello di Lagdei che passa su tutte le cime della Val Parma. Il primo percorso è già stato testato con il notevole tempo di Greci, il secondo verrà provato in questi giorni con l’uso dell'app. Chiunque si vorrà cimentare e posizionarsi in classifica dovrà scaricare l’applicazione e avviare il tracciamento nel momento in cui parte per la sua prestazione atletica su uno dei due percorsi stabiliti. Un modo per confrontarsi tra atleti anche in un periodo in cui le gare, che inevitabilmente comportano assembramenti, non possono essere svolte».

Cristian Greci ha 24 anni, è di Parma, studia Ingegneria e vive a Milano. Ma torna spesso, frequenta le nostre montagne ed è sempre stato appassionato di orienteering, che pratica da dieci anni.

Ha provato l'itinerario Lagdei - Pratospilla. «È un percorso relativamente facile - spiega - ma bisogna stare attenti a seguire i sentieri giusti usando correttamente la cartina. Ho avuto alcuni inconvenienti lungo la via, come la perdita di acqua per un problema alla borraccia, e in ogni caso non ho spinto al massimo». La sfida per migliorare questo tempo è ovviamente aperta a tutti gli altri appassionati.