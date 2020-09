Fidenza dice addio a Anna Artusi, grande «pasionaria» del Parma

Una vita al seguito della sua squadra del cuore, il Parma. Se n’è andata Anna Artusi Fieni, 83 anni, super tifosa gialloblù, sempre con la sciarpa della sua amata squadra al collo. Era una donna molto conosciuta e stimata non solo a Fidenza, dove era nata, ma anche nella frazione di Parola, dove abitava da sempre e ovviamente fra i dirigenti, i giocatori e i tifosi del Parma. Era sposata a Giornando Fieni, anche lui molto noto e stimato, da sempre dedito all’attività di falegnameria, che ancora adesso, a 84 anni, porta avanti. Anna, cuoca provetta, aveva lavorato per anni nelle pensioni di Tabiano dove metteva al servizio dei clienti, la sua abilità ai fornelli.

Era una donna che ha sempre aiutato il prossimo e avendo conseguito la patente da giovane, quando ancora in pochi l’avevano, era sempre pronta a trasportare volentieri chiunque avesse bisogno di spostarsi in città o fuori.

Per Anna, la parola «no» non esisteva e nemmeno la frase «non posso». La sua risposta era sempre «sì»: così la ricordano tutti, altruista, generosa, disponibile.

La sua passione più grande è stata da sempre l’amore per la squadra di calcio del Parma. Anna aveva sottoscritto l’abbonamento molti anni fa ed era sempre in prima fila allo stadio, sia quando il Parma giocava in casa che in trasferta.

Pur avendo il terrore di salire su un aereo, era andata sino a Mosca, per seguire il suo Parma. Conosceva tutta la storia della squadra: i giocatori che si erano susseguiti negli anni, le formazioni, i calendari delle partite.

Insomma per Anna, la squadra gialloblù non aveva segreti. Ma è stata anche una nonna straordinaria, affettuosa e adorabile con i suoi sette nipoti, ai quali si era dedicata con infinito amore. E aveva provato la soddisfazione di avere anche tre pronipoti.

Anna Artusi ha lasciato il marito Giornando, i figli Stefania, Alessandra, Giovanna, Davide con Liliana, i nipoti, i pronipoti e uno stuolo di amici. Il funerale sarà celebrato in forma strettamente privata.

