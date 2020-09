Giusy, sfilate e ballo a Miss Mamma: «È stato divertente»

NICOLETTA FOGOLLA

MONTICELLI TERME

Giusy Belmonte, d’origine salentina e residente a Monticelli Terme, ha conquistato il titolo di «Miss mamma italiana Gold simpatia». La 51enne si è aggiudicata la fascia, a Forlì durante la 27esima finale nazionale del concorso Miss Mamma italiana Gold, che sostiene Arianne, onlus per la lotta all’endometriosi.

La neo-miss lavora come barista, vive nel Parmense da 33 anni e a Monticelli da tre. «Sinceramente - spiega con slancio - ho preso parte al concorso in modo spontaneo, al fine di divertirmi un po’, anche vista l’età. Mi trovavo, infatti, in vacanza in provincia di Lecce, dove sono nata e dove si tenevano le preselezioni del concorso, per quanto riguarda la Puglia. Un mio cugino mi ha convinta a partecipare e sono stata scelta». In seguito Giusy ha conquistato le fasce di Miss Sunny Beach e Miss sorriso, che l’hanno condotta in finale.

«Sono contenta - aggiunge - perché si è trattato di un’esperienza molto bella, che mi ha consentito di fare amicizia con altre mamme. Tra l’altro ce n’erano tante e belle. Devo dire che io mi sento molto mamma. La cosa più importante per me sono i miei due figli, Pamela di 27 anni e Alessio di 21 anni». Giusy aggiunge di avere un carattere solare e allegro, ama molto socializzare e chiacchierare con la gente.

Miss mamma italiana è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, prodotto da Te.ma. spettacoli, dedicato alla figura della mamma. È suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni, fascia Gold (46-55 anni) e fascia Evergreen, (oltre i 56 anni). La vincitrice del concorso è Elisa Ceretti, 49enne educatrice di Forlì. E una fascia è andata a Giusy Belmonte. Le mamme finaliste sfilano prima in abito elegante, poi in costume da bagno. Tutte sostengono una prova di abilità, come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici o in qualcosa di creativo o sportivo. «Dopo la sfilata in abito elegante - conclude Giusy - mi sono cimentata in un balletto. Era la prima volta che partecipavo a un concorso del genere e sono contenta di averlo fatto».