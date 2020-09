Il Duo Converse inaugura L'Arena Shakespeare

LUCIA BRIGHENTI

É declinato sul confine sottilissimo tra musica classica e musica popolare, l'evento di apertura dell'attività di Fondazione Teatro Due presso l'Arena Shakespeare, in programma domani alle 21. Il concerto del Duo Converse, formato da Geza Hosszu-Legocky (violino) e Robert Lakatos (pianoforte), mostra infatti quanto questo confine sia stato scavalcato, sfumato e superato nel corso della storia. Un tema cui è particolarmente sensibile Legocky, violinista di origini unghero-ucraine che si è formato nell'ambito della musica classica (bambino prodigio, a 14 anni era in tournée con Martha Argerich) per poi trasferire il proprio talento anche ad altri generi: folk, gypsy, ebraica, jazz, pop. Noto con il nome d'arte Gezalius, il violinista doveva venire a Parma con i «5 DeViLs», ensemble di virtuosi ungheresi che non ha potuto raggiungere l'Italia a causa delle restrizioni per il Covid-19. «Il primo settembre il governo ungherese ha deciso di chiudere le frontiere a tutti. - spiega Gezalius – All'inizio è stato un piccolo shock, ma fortunatamente ho avuto la possibilità di risolvere il problema con il mio meraviglioso amico, Robert “Szakcsi” Lakatos».

Quanto è cambiato il programma, e come è nato il Duo Converse?

«Onestamente il programma non è cambiato molto: Robert è un genio e io sono molto flessibile. Ho incontrato Lakatos su Facebook, a inizio anno. Durante la quarantena ero in Slovacchia, dove ho lavorato con talentuosi ragazzi del Conservatorio “Adam” di Kosice. Ho chiesto a Robert di arrangiare per loro alcune canzoni originali scritte da mio nonno Geza Bihari-Hosszu, e da lì è iniziato tutto. A Parma proporremo un programma simile a quello che avrei fatto con i 5 DeVILs, con in più la possibilità di eseguire la prima Sonata per violino e pianoforte di Beethoven. La scaletta include una varietà di generi (Bach, Mozart, Beethoven, Ravel, Bartók, Morricone, musiche popolari) mixati e riproposti attraverso le nostre armonizzazioni e i nostri arrangiamenti per duo».

Inizialmente lei ha studiato musica classica, quando è avvenuto l'incontro con quella popolare?

«A dodici anni sono stato invitato a esibirmi al Verbier Music Festival, con i leggendari Ida Haendel e Vadim Repin. Quel concerto mi ha fatto capire che ci sono tanti modi per suonare il violino. La chiave è la flessibilità: bisogna comprendere e studiare tutti i generi musicali. La musica popolare è alle radici dei più grandi compositori, compresi Bach, Beethoven e Brahms».

Il suo interesse per la musica gipsy e popolare ha qualcosa a che fare con le sue origini?

«Certamente! Sono nato in Svizzera come cittadino svizzero-americano da genitori unghero-ucraini. La musica era una cosa di famiglia: mio nonno materno era un genio della musica popolare ungherese e mio nonno paterno è stato primo violino dell'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo e poi ha creato l'Orchestra Sinfonica di Uzghorod, in Ucraina. Sono molto orgoglioso di questa eredità e di avere sangue ebreo e gitano da parte di entrambi i miei genitori. Un dono e una maledizione allo stesso tempo, ma questa è la vita, non è così?».

