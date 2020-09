L'ospedale rinforza i laboratori: «Eseguiremo 1.500 tamponi al giorno»

ANTONIO BERTONCINI

«Facciamo attenzione, perché il fuoco cova ancora sotto la cenere»: il monito viene da uno che l’inferno del Covid lo ha vissuto in prima linea, Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, intervenuto a «Betania online», il forum organizzato da Giorgio Pagliari per una riflessione sulla «sanità nel tempo del Covid e oltre», condotta dal vicedirettore della Gazzetta Stefano Pileri, che ha visto la partecipazione di Annamaria Parente, presidente Commissione Sanità del Senato, insieme al sindaco Federico Pizzarotti, alla commissaria Ausl Anna Maria Petrini e al presidente dell’Ordine dei Medici Pierantonio Muzzetto. Ne è uscito un confronto a più voci, partito dall’esperienza terribile vissuta sul fronte dalle strutture sanitarie nel mesi scorsi per guardare al futuro, facendo tesoro di quanto è successo per non farci trovare impreparati.

«Dal 23 febbraio, quando sono arrivati da Piacenza i primi due pazienti ricoverati in terapia intensiva è stata una specie di terremoto, che si è abbattuta sul nostro sistema sanitario, assolutamente impreparato ad affrontare un’emergenza di questa portata - ha ricordato Massimo Fabi -. Ci siamo immediatamente attivati per montare 650 letti nelle strutture ospedaliere, a Parma. Fidenza, Borgotaro. Il nostro ospedale ha affrontato l’ondata di piena smontando radicalmente la sua organizzazione da un giorno all’altro, trasformandosi in un gigantesco Covid Hospital. Dalla geriatria sono stati ricavati 182 posti, 120 sono venuti dall’ortopedia, 150 dalla torre delle medicine. Siamo arrivati al picco di 1200 posti letto, di cui 60 in terapia intensiva, utilizzando la preziosa esperienza dell’ospedale a padiglioni con tre parole d’ordine: distanziare, proteggere, arieggiare i locali. Nonostante lo straordinario impegno degli operatori, che ha praticamente garantito l’autosufficienza, abbiamo comunque pagato la carenza di protezioni nella prima fase, e soprattutto Parma ha lasciato sul campo 920 vittime secondo le stime dell’Istituto Superiore della Sanità, che potrebbero anche crescere con l’analisi dei dati anagrafici. Abbiamo lavorato su una previsione epidemiologica elaborata con mezzi artigianali, ma la svolta positiva è arrivata dall’interazione fra ospedale e territorio, e con l’istituzione dell’unità operativa mobile (Unità Speciale Continuità Assistenziale), che è intervenuta a domicilio dei pazienti e soprattutto nelle case protette per anziani, evitando tanti ricoveri e tanti inutili passaggi dal pronto soccorso. Da questa esperienza - ha concluso Fabi - vogliamo portare a casa il valore aggiunto dell’integrazione fra le strutture sanitarie e dell’interazione con il territorio».

Da un direttore all’altro: Anna Maria Petrini, da poco al vertice dell’Ausl, ha ricordato i giorni di grande apprensione vissuti negli uffici di Bologna, quando non c’erano né progetti di intervento definiti, né mascherine, né camici, per guardare al futuro facendo tesoro della lezione del passato: «Sono stati mesi di grande apprensione, ma anche di straordinaria intensità - ha affermato Petrini - le relazioni professionali ne sono uscite arricchite, e tutti abbiamo capito quanto sia importante il progetto che mi è stato affidato di integrazione fra ospedale e medicina territoriale per offrire ai cittadini un livello integrato di assistenza, fuori dagli schemi della specialistica isolata».

La stessa Petrini ha reso noto che sono stati effettuati ben 5000 test fra gli operatori scolastici, che hanno aderito in gran numero con pochissimi positivi, mentre Fabi ha ricordato che all’inizio della pandemia si facevano 60 tamponi al giorno, oggi siamo a 1000 e l’obiettivo è arrivare a 1500 entro fine mese, con un aumento di operatori dedicati da 2 a 18.

Bisogna guardare avanti anche per il sindaco Federico Pizzarotti, «mettendo a frutto le opportunità scaturite dall’esperienza che abbiamo vissuto, che ha lasciato ferite profonde anche sul terreno sociale e istituzionale».

«Le nostre due aziende sanitarie - ha reso noto il sindaco - hanno già predisposto dei piani di investimento per attrezzarsi adeguatamente, cosa che sarà resa possibile quando arriveranno i fondi del Mes, occasione da non perdere assolutamente».

Anche per Pierantonio Muzzetto l’integrazione è un processo indispensabile, frutto di un lavoro che viene da lontano, che vede al centro le Case della Salute come strumenti vicini al cittadino, e che dovrà vederci impegnati nell’utilizzo delle nuove tecnologie come la telemedicina.

Perfettamente in sintonia Anna Maria Parente, che considera i fondi Mes indispensabili per rafforzare il sistema e giudica l’esperienza di Parma meritevole di approfondimento per trarne spunti a livello nazionale.